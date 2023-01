Aloisio Hernández & Remy Ramjiawan

Zondag 29 januari 2023 08:01

Ondanks dat hij één van de meest prominente Formule 1-sterren uit de geschiedenis is, is Sebastian Vettel erg conservatief met zijn vriendenkring en Fernando Alonso onthult dat Lewis Hamilton de enige is, die het telefoonnummer van de Duitser heeft.

De viervoudig kampioen nam aan het einde van 2022 afscheid van de koningsklasse. De Duitser kondigde het zijn vertrek aan op Instagram. Seb was in het verleden nooit aanwezig op social media en creëerde het profiel alleen om zijn pensioen aan te kondigen. De voormalige coureur van Red Bull, Ferrari en Aston Martin probeert zo nu en dan dingen te posten. Maar het is duidelijk dat social media niet zijn voorkeur geniet en dat hij liever blijft zoals hij al jaren is.

Vriendenkring

Aangezien Vettel een beperkte sociale kring heeft, wordt verwacht dat hij regelmatig contact heeft met zijn generatiegenoten. Maar zijn levenslange rivaal Alonso, tegen wie hij streed voor vier titels, staat niet eens tussen zijn contacten. Fernando's voormalige McLaren-teamgenoot Stoffel Vandoorne zei dat hij ooit contact opnam met de Spanjaard, om Vettel te bellen en vroeg of hij zijn telefoonnummer had. De Spanjaard antwoordde: "Ik heb dat niet, alleen Lewis [Hamilton] heeft zijn nummer".

Toch moet het wel duidelijk zijn dat er geen verstoorde relatie tussen Vettel en Alonso bestaat. In de laatste dagen van Vettel in de koningsklasse, roemde de Spanjaard zijn collega door hem een legende van de sport te noemen. Daarnaast verscheen Alonso in Abu Dhabi met een speciale helm, als eerbetoon aan de toenmalige Aston Martin-coureur.

