Remy Ramjiawan

Zondag 29 januari 2023 10:53 - Laatste update: 11:38

Het gaat er steeds meer op lijken dat Red Bull een partnerschap met Ford aan zal gaan. De renstal uit Milton Keynes zal op 3 februari de RB19 in New York aan de buitenwereld tonen, maar Ford zou op die dag ook aanwezig zijn met een promotieteam.

Red Bull is naarstig op zoek naar een partner voor de periode vanaf 2026. Het nieuwe motorreglement is op dat moment van kracht en het Oostenrijkse team heeft nog geen geschikte partner gevonden. Porsche was dicht bij een deal met Red Bull, maar onenigheid over de zeggenschap binnen het team gooide roet in het eten. Honda is ook nog altijd een kanshebber, maar die lijken een andere richting in te willen slaan. De afgelopen maanden kwam Ford in beeld en in de wandelgangen worden de geruchten steeds hardnekkiger, dat het Amerikaanse merk weleens de nieuwe partner van Red Bull kan gaan worden.

Duurzaamheid en Formule 1

Het doel van de sport is om steeds groener te worden en schonere motoren te produceren. Het valt precies binnen de missie van Ford, die zelf heeft bevestigd dat de drang naar duurzaamheid en de explosieve stijging van de populariteit in de Formule 1 in de Verenigde Staten, het merk heeft doen overwegen om terug te keren naar de sport. De laatste keer dat Ford in de sport actief was, was in 2004 als sponsor van Jordan.

Red Bull Ford

Formule 1-journalist Vincenzo Landino legt bij The Qualifier uit dat de samenwerking tussen Ford en Red Bull Racing tijdens de presentatie in New York wereldkundig wordt gemaakt. "Red Bull heeft de lancering van hun livery gepland voor NYC op 3 februari. Ik heb van enkele van mijn contacten vernomen dat Ford op dezelfde datum enkele contentmakers en influencers naar NYC stuurt. Toeval? Ik denk het niet. Ik zeg het hier als eerste: Red Bull Ford wordt aangekondigd bij de lancering van de Red Bull F1 livery in New York City aanstaande vrijdag", aldus Landino.

