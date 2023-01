Remy Ramjiawan

Vrijdag 27 januari 2023 13:57

Door het nieuwe motorregelement dat in 2026 gaat gelden, is de Formule 1 voor een aantal fabrikanten het overwegen waard geworden. Zo ook voor Ford, het merk wordt de afgelopen maanden in verband gebracht met Red Bull Racing, als mogelijke nieuwe partner en bij Motorsport.com doet de preformance-baas Mark Rushbrook een boekje open.

Ford heeft zich in verleden al laten gelden in de Formule 1. In de jaren 2000 was het merk betrokken bij het Formule 1-team van Jaguar en heeft ook een tijdje de Cosworth-krachtbronnen geproduceerd. De laatste paar maanden is de naam van het merk een aantal keren genoemd als mogelijke nieuwe intreder in de Formule 1, met het oog op het nieuwe motorreglement. Een partnerschap met Red Bull lijkt in de maak te zijn, maar daarover houdt het Amerikaanse merk de kaken stijf op elkaar.

'Formule 1 is sterk'

Sinds Liberty Media de sport in 2017 officieel onder haar hoede nam, is de Formule 1 qua populariteit enorm gegroeid in de Verenigde Staten en die trend heeft Ford ook gezien. "De Formule 1 is zeker sterk en groeit, zowel in de Verenigde Staten als wereldwijd. Wat ze goed hebben gedaan, is geweldige races en geweldige competitie creëren. Het is nog steeds het toppunt, maar ze hebben een nieuw publiek weten te bereiken met zaken als Drive to Survive", zo ziet Rushbrook.

Overwegen waard

Niet alleen de gestegen populariteit zorgt ervoor dat de interesse bij Ford is gewekt, ook de groenere richting waar de sport naar toe wil, kan rekenen op de aandacht van de Amerikanen. "Als bedrijf gaan we racen voor innovatie, technologieoverdracht, de leermogelijkheid, maar ook om marketingredenen. Het is zeker verschoven, en het vereist zeker overweging", zo geeft hij aan. Dat het merk een mogelijke deelname overweegt is duidelijk, maar verder wil de Amerikaan er niets over kwijt: "We geven geen commentaar op speculaties, maar het is hetzelfde met al die series die er zijn. Het is onze verantwoordelijkheid om ze te bestuderen en te begrijpen, en dan te beslissen of het zinvol is of niet."

