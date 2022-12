Remy Ramjiawan

Woensdag 14 december 2022 15:18

Het team van Red Bull Racing heeft niet te klagen over de interesse van een mogelijke nieuwe partner. Honda kijkt nog altijd naar een terugkeer naar de koningsklasse, maar of dit bij Red Bull gebeurt is nog maar de vraag. Hyundai zou daarnaast ook wel oren hebben naar een mogelijke samenwerking, maar ook het Amerikaanse Ford heeft serieuze plannen om te starten in de Formule 1, zo weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden.

Het duurt nog even voordat het nieuwe motorreglement van 2026 ingaat, toch worden er achter de schermen al plannen gemaakt voor het nieuwe tijdperk in de Formule 1. Red Bull heeft met het Powertrains-project haar eigen motorafdeling opgezet. Op dit moment wordt het nog geholpen door Honda, maar dat wordt langzaam maar zeker afgebouwd. Om het project te financieren was Porsche even in beeld. Maar de twee partijen bleven hangen op het punt van de zeggenschap. Het Oostenrijkse team hoopt een partner aan zich te strikken die wel wil instaan voor de financiële middelen, maar zich niet gaat bemoeien met het technische gedeelte, zoals bijvoorbeeld Alfa Romeo bij Sauber.

Naampartner

Ford hoopt ook een graantje mee te kunnen pikken van het succes dat de Formule 1 heet. In het verleden produceerde het Amerikaanse automerk al motoren voor de koningsklasse. Diverse Formule 1-teams werden in het V10-tijdperk voorzien van Cosworth-krachtbronnen, dat onder het merk van Ford valt. Toch zal het nieuwe motorreglement een fikse uitdaging zijn voor nieuwkomers en dus is een samenwerking, waarbij alleen de naam te zien zal zijn, een reële optie voor Ford.

Andere opties

Red Bull is daarnaast nog altijd in gesprek met Honda. Pas als de Japanners besluiten om niet met Red Bull in zee te gaan, zal het team van Christian Horner volledig zelf de power units gaan ontwikkelen. Hiervoor heeft de renstal al diverse knappe kopen binnengehaald en dus zit het met de technische kennis wel goed. Naast Ford zou ook Hyundai geïnteresseerd zijn en daar geldt dezelfde constructie voor, als met het Amerikaanse automerk.