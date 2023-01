Remy Ramjiawan

Zaterdag 28 januari 2023 17:48

Op 3 februari is het zover, Red Bull Racing zal in New York de RB19 presenteren, het nieuwe wapenfeit voor het 2023-seizoen. Het in Milton Keynes gevestigde team heeft bewust voor de stad gekozen, want het merk ziet het aantal Amerikaanse fans voor het team enorm toenemen.

De populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten heeft de afgelopen jaren een enorme boost gekregen, mede dankzij docuserie Drive to Survive. De Amerikaanse eigenaren van de sport, Liberty Media, hebben er daarnaast voor gezorgd dat er in 2023, maar liefst drie races in het land zullen plaatsvinden. Niet alleen Circuit of The Americas wordt aangedaan, de koningsklasse reist voor de tweede keer af naar het circuit in Miami en de voorlaatste race van het jaar zal plaatsvinden in Las Vegas.

'Beloning voor fans in de VS'

Nick Stocker, commercieel directeur van het Oostenrijkse team, legt bij Sports Business Journal uit dat het aantal Amerikaanse fans voor Red Bull in het afgelopen jaar is gestegen met zo'n 68 procent. Daarmee is de Verenigde Staten inmiddels het land geworden waar het team de grootste groei heeft weten door te maken. Volgens Stocker is er daarom ook gekozen voor de presentatie in New York. "[Het] is deels een erkenning en beloning voor de fans in de VS, om de aanwezigheid die we hebben en de groei van de Formule 1 weer te geven", zo legt hij uit.

Naast Red Bull zal zusterteam AlphaTauri haar nieuwe bolide ook in New York presenteren. AlphaTauri heeft naast het raceteam ook een gelijknamige kledinglijn en het is daarom niet geheel ontoevallig dat de teampresentatie (op 11 februari) tijdens de New York Fasion Week plaatsvindt.

