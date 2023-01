Ewan Gale & Remy Ramjiawan

Vrijdag 27 januari 2023

Red Bull heeft gezinspeeld op een mogelijke verandering van de kleurstelling voor het komende seizoen. Het Oostenrijkse team heeft vrijdag een eerste kiekje van de RB19 gedeeld en daar was een afwijkende livery op te zien.

Het team uit Milton Keynes heeft slechts kleine aanpassingen gedaan aan het ontwerp sinds het in 2005 de sport betrad, waarbij het kleurenpalet grotendeels gelijk was en alleen de details van de auto verschilden. Zo maakte een grotendeels blauw ontwerp met een gele neuskegel, rode, witte en lichtblauwe strepen langs de zijkant van de neus en het Red Bull-logo op de motorkap in 2015 plaats voor een eenvoudiger, ongestreept ontwerp, waarbij ook paars werd geĆÆntroduceerd.

Teaser

De standaard is sindsdien een blauwe basis, gele neuskegel, Red Bull-logo op de motorkap en verder niets, maar dat zou mogelijk kunnen veranderen. In een teaser op Twitter zegt het team: "Een leeg canvas", met een foto van een witte auto met Red Bull-opschrift, zij het van een oudere specificatie.

2023 šŸ‘‰ A blank canvas šŸŽØ pic.twitter.com/u8miBUSCwu — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 27, 2023

Kleurenschema

Toch is het niet alleszeggend, want het team is in voorbereiding op een nieuw seizoen wel vaker met een speciaal kleurenschema gekomen. Er zullen supporters van het team zijn die hopen op een terugkeer naar de witte Honda-livery die in 2021 in Turkije werd gebruikt, omdat de Japanse fabrikant een nauwe bondgenoot blijft van het wereldkampioenschap-winnende team. Red Bull is het tweede team dat zijn uitdager voor 2023 lanceert, met een evenement in New York op 3 februari. Sky Deutschland vermoedt dat het Oostenrijkse team tijdens de presentatie ook bekend zal maken wie de nieuwe partner vanaf het 2026-seizoen zal gaan worden, maar Red Bull heeft dit nieuws nog niet bevestigd.

