Mattias Ekström verslaat Mick Schumacher en wint Race of Champions 2023

Zondag 29 januari 2023

Mick Schumacher is net te kort gekomen voor een eerste Race of Champions-titel op het sneeuw en ijs van Pite Havsbad in Zweden. Mattias Ekström bleek in de finale net iets te sterk te zijn voor de reservecoureur van Mercedes.

De Zweed overwon een brand in zijn auto in de tweede manche en won door Schumacher met 3,5 tienden van een seconde te verslaan. Ekström sluit zich aan bij Sébastien Loeb en Didier Auriol en heeft nu vier keer de Race of Champions op zijn naam geschreven. Na afloop gaf hij toe dat er extra emotie was toen hij Mick Schumacher versloeg, nadat hij eerder in 2007 en 2009 zijn vader Michael twee keer had verslagen. "Ik reed twee finales tegen Michael toen ik hier was, en het was erg emotioneel om dan nu tegen Mick te racen", zei Ekström. "Ik ken Michael zo goed, we hebben zoveel geweldige duels gehad. Ik heb zoveel speciale momenten met Michael gehad en ik weet zeker dat [Mick] eraan zit te komen."

Schumacher

Schumacher reed het hele weekend goed en versloeg landgenoot en mentor Sebastian Vettel in de halve finale. Daardoor ging hij door naar de finale. In die finale moest hij dus zijn meerdere erkennen in Ekström. "Felicitaties aan Mattias, hij is een uitzonderlijke coureur. Ik ben supertrots op hem en dankbaar voor de vriendelijke woorden", aldus Schumacher na afloop van de finale. Kijk hieronder de zinderende finale helemaal terug.

We have a new member of the club of four! @mattiasekstroem defeats @SchumacherMick in a thrilling #ROCSweden final!



He joins Loeb and Auriol in the history books after a fiery drive. 🔥 pic.twitter.com/rurZiqZq6k — #ROCSweden (@RaceOfChampions) January 29, 2023

