Lars Leeftink

Zondag 29 januari 2023 14:48 - Laatste update: 16:55

Het Formule E-seizoen 2023 is inmiddels drie races oud, waaronder twee races afgelopen weekend in Saoedi-Arabië. Het bleek een weekend te zijn waarin voormalig F1-coureur Pascal Wehrlein namens Porsche domineerde. Hij won beide races. De stand van zaken in beide klassementen van de Formule E is daardoor als volgt. Na elk raceweekend wordt dit artikel bijgewerkt

Wehrlein won de eerste race door vanaf P9 naar P1 te rijden, terwijl hij de tweede race wat overtuigender won en van minder ver moest komen. Door ook al tweede te zijn geworden in Mexico twee weken geleden staat de Duitser met 68 punten bovenaan. Op dit moment is zijn enige uitdager Jake Dennis, die de race in Mexico won en twee keer tweede werd in Saoedi-Arabië. Daardoor heeft hij nu 62 punten, zes punten minder dus dan Wehrlein. De rest van het veld staat al op 31 punten of meer achterstand van dit duo. Sebastien Buemi (31 punten), Sam Bird (28 punten) en rookie Jake Hughes (27 punten) maken de top vijf af, terwijl zeven coureurs dit seizoen nog geen punten achter hun naam hebben staan. Daaronder valt ook de Nederlander Robin Frijns, die met een uitvalbeurt en een blessure de race in Mexico niet zou finishen en vervolgens de twee races in Saoedi-Arabië aan zich voorbij moest laten gaan. Ook het volgende raceweekend in India ontbreekt de Nederlander.

Constructeurs

Bij de constructeurs zijn er ook twee teams uit de startblokken geschoten. Andretti doet het door de prestaties van Jake Dennis uitstekend en staat met 76 punten bovenaan. Porsche, dat dus in Saoedi-Arabië twee keer won met Wehrlein, staat met 74 punten maar twee punten achter. Daarna zijn het McLaren (dankzij Hughes en Rast) met 53 punten, Envision Racing (dankzij Buemi en Nick Cassidy) met 41 punten en Jaguar Racing (dankzij Bird en Mitch Evans) met 39 punten voorlopig de ‘best of the rest’. De rest van de teams hebben al twintig punten of meer achterstand op de top vijf. Het enige team dat nog geen punten heeft gescoord is ABT Cupra, het team van Frijns.

It's @PWehrlein and @AndrettiFE who lead the standings heading into Hyderabad ⚡#DiriyahEprix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 29, 2023

