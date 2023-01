Aloisio Hernández & Remy Ramjiawan

Zondag 29 januari 2023 07:08

Max Verstappen en Sergio Pérez zullen aankomend seizoen rondlopen in kleding dat ontworpen is door de nieuwe kledingsponsor van Red Bull Racing: Castore. Het Britse merk heeft onlangs de nieuwe kledij getoond, maar vooral vanuit de Mexicaanse fans is er veel kritiek gekomen.

Red Bull was al vele jaren verbonden aan Puma en elk jaar vernieuwden zij hun kledinglijn met nieuwe kledingstukken afhankelijk van de coureur of de kleuren van de nieuwe auto. Castore is een Britse fabrikant van sport- en atletiekkleding, gevestigd in Manchester. De producten van het bedrijf worden verkocht in meer dan vijftig landen over de hele wereld en zij hebben sponsordeals met voetbalteams, cricketteams, rugbyteams en tennissers.

Kritiek

Na de aankondiging dat de kit op 24 januari zou worden onthuld, deed het Britse merk geen aankondiging en de fans waren boos. Uiteindelijk was de nieuwe kledij wel te zien op de website van het team. Hieronder een aantal van de reacties, met vertaling.

La nueva ropa de Red Bull con Castore está horrible 🤣. — Richard_Cazarez (@Richard_FCB10) January 27, 2023

"De nieuwe kleren van Red Bull met Castore zijn vreselijk."

Pásele pásele por su mercancía genérica intercambiable de Red bull, no es de Puma ni del doctor Simi sino de #Castore. Qué onda con esa creatividad no manchen. pic.twitter.com/WdXqC1lwmw — Sara Larios (@saralariosv) January 26, 2023

"Laat dit maar gaan, die generieke Red bull-merchandise, het is niet van Puma of Dr Simi maar van #Castore. Wat is er met die creativiteit aan de hand."

Castore presentó la línea de ropa para Red Bull,

LO BUENO: Es más barato que Puma

LO MALO: Los diseños están muy equis pic.twitter.com/3WcySvpt9x — Ricardo Cariño (@ricardocarino) January 26, 2023

"Castore presenteerde de kledinglijn voor Red Bull, Het goede nieuws: Het is goedkoper dan Puma. Het slechte nieuws: De ontwerpen zijn erg vreemd."

Si me apuran, creo que lo que Castore presentó para Red Bull Racing fue sólo por cumplir; su trabajo con McLaren ha sido bastante bueno, ojalá lo de RB en el futuro inmediato mejore. pic.twitter.com/zxtoSUQsjc — Fernando Robles (@fernandovrobles) January 26, 2023

"Als ik eerlijk ben, denk ik dat wat Castore heeft ingediend bij Red Bull Racing slechts voor de show is; het werk bij McLaren is behoorlijk goed geweest, hopelijk wordt dat van RB in de nabije toekomst beter."

Que asco los diseños de Castore para Red Bull, diseños tan simples. Ya extraño a Puma 😞 pic.twitter.com/8VkTgSKD2l — Paolo Wayne (@paolopolis_) January 26, 2023

"Wat een walgelijke ontwerpen van Castore voor Red Bull, zulke simpele ontwerpen. Ik mis Puma nu al."

La marca de ropa deportiva Castore, ha dejado ver su creación para Oracle Red Bull Racing. Consta de un diseño limpio con únicamente el logo de la escuderia. El 03 de Febrero podremos ver el resto de la colección, que serían los diseños con patrocinadores y numeros de pilotos.👀 pic.twitter.com/JOmI8fkMpK — F1 Kat 🏁 (@KatiiaMunguia) January 26, 2023

"Het sportkledingmerk Castore heeft haar creatie voor Oracle Red Bull Racing onthuld. Het bestaat uit een strak ontwerp met alleen het logo van het team. Op 3 februari krijgen we de rest van de collectie te zien, namelijk de ontwerpen met sponsors en coureursnummers."

