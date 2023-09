Lars Leeftink

George Russell, de directeur van de Grand Prix Drivers Association (GPDA), heeft duidelijk gemaakt dat de veiligheid, vermaak op de baan en het gewicht en gevoel in de auto's belangrijke verbeterpunten zijn in de Formule 1.

Russell is de directeur van de GPDA en heeft zich in 2023 al vaak uitgesproken richting de FIA over onder meer de veiligheid, de banden en veel andere onderwerpen die in de Formule 1 momenteel besproken worden. De coureurs spreken altijd met elkaar aan het begin van een raceweekend om de laatste ontwikkelingen en vraagstukken richting een weekend door te nemen en vervolgens bij de Formule 1 en de FIA voor te leggen.

Veiligheid

In gesprek met Racefans laat Russell zich namens de GPDA uit over wat er in de Formule 1 moet veranderen volgens de coureurs. Het eerste onderwerp wordt al jaren besproken. "Je hebt de veiligheid, dat is een logische. Je wil op circuits rijden waar het zo veilig mogelijk is, zonder onnodige risico’s. Er zal altijd gevaar zijn en je wil de auto’s natuurlijk altijd zo veilig mogelijk houden, maar je gaat het risico nooit weg kunnen halen.”

Andere twee punten

Vervolgens stipt Russell de twee andere punten aan. “Dan heb je nog het punt over het entertainment op de baan, en hoe spannend de races zijn. Ik denk dat de banden met de slijtage ook een rol speelt, en ook het format, de DRS, enzovoort. Dan hebben we nog de minst belangrijke, die wel belangrijk is voor de coureurs, en dat is het gevoel in de auto’s. We willen de snelste, beste, lichtste auto’s met het meeste vermogen, en we denken dat dat veel spektakel zou toevoegen. Maar je kan niet al deze dingen bereiken.”