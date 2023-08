Remy Ramjiawan

Maandag 28 augustus 2023 09:58 - Laatste update: 09:58

De directeur van Circuit Zandvoort, Robert van Overdijk, kijkt bij Motorsport.com trotst terug op de derde editie van de Dutch Grand Prix. Het feestje in de Nederlandse duinen was wereldwijd te zien, ook toen de rode vlag de wedstrijd onderbrak. Het contract met de FOM loopt tot en met 2025 en de directeur geeft tekst en uitleg over de periode daarna.

Op de alsmaar voller wordende Formule 1-kalender lijkt er in de toekomst maar weinig plek voor traditionele Grands Prix, zoals die in de duinen van Zandvoort. Steeds vaker kiezen de beleidsbepalers voor organisatoren die er een smak geld tegenaan gooien. Toch heeft de Dutch Grand Prix, sinds de rentree in 2021, de lat voor organisatoren steeds hoger gelegd en vooral op het gebied van innovatie blinkt het Nederlandse team uit.

Artikel gaat verder onder video

2023-editie van Grand Prix van Nederland

"Max scoort drie uit drie, de fans hebben het enorm naar hun zin gehad ondanks dat er toch wel wat regen is gevallen én de uitstroom verloopt ook nog eens voorspoedig. We kunnen als organisatie niet anders dan supertrots zijn", zo opent de directeur. Uiteindelijk hoopt Zandvoort op een verlenging van het contract en daarvoor moet het in positieve zin opvallen bij Formule 1-CEO Stefano Domenicali. "Hij zei dat hij het fantastisch vond wat er hier allemaal weer gebeurde, met André Rieu en al die vlaggetjes. Dat zijn natuurlijk weer beelden die de hele wereld overgaan." Daarnaast hebben de fans zich ook van hun beste kant laten zien: "Tijdens de race hadden we een enorme bui, maar zelfs op dat moment maakten de Nederlandse fans er nog een feestje van. En dan is het natuurlijk fantastisch dat Max ze weer beloont met een overwinning."

Toekomst Dutch Grand Prix

Er zijn signalen dat de race in Zandvoort in de toekomst moet worden afgewisseld met de wedstrijd in Spa-Francorchamps. Linksom of rechtsom, Zandvoort hoopt dat plekje op de kalender te behouden. "Ook dit weekend heeft hij [Domenicali] zich dus weer lyrisch over ons uitgelaten. Maar van de andere kant pusht hij ons ook, net zoals dat wij de Formule 1 pushen. Wij vragen dingen van de FOM die anderen waarschijnlijk niet vragen. Stefano probeert ons echter zo te pushen dat, ondanks dat we al een mooi evenement neerzetten, we het jaar erop weer een volgende stap maken. En als we dat met elkaar blijven doen, dan ziet de toekomst er voor ons beide top uit", aldus Van Overdijk.