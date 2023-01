Zandvoort kreeg toch wel subsidie, teased Red Bull Racing nieuwe livery? | GPFans Recap

Lars Leeftink

Vrijdag 27 januari 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Frederic Vasseur als nieuwe teambaas van Ferrari weten hoe de verhoudingen tussen Charles Leclerc en Carlos Sainz in 2023 gaan zijn, bleek Zandvoort toch wel subsidie te krijgen, liet Red Bull een kleine teaser zien van de livery van de auto en vertelde Lewis Hamilton over waarom hij zijn vader aan de kant schoof als manager. Dit is de GPFans Recap van 27 januari.

Sainz en Leclerc krijgen gelijke kansen bij Ferrari onder Fred Vasseur

Het team van Ferrari heeft in de vorm van Charles Leclerc en Carlos Sainz twee kwalitatief hoogstaande coureurs tot zijn beschikking en dus is het lastig om een vaste nummer één naar voren te schuiven. Ook Fred Vasseur, de kersverse teambaas in Maranello, is niet van plan om bij voorbaat al een eerste man te kiezen. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton legt uit waarom hij vader Anthony aan de kant schoof als manager

Lewis Hamilton had aan het begin van zijn carrière nog weinig PR-medewerkers aan zijn zijde en dus fungeerde vader Anthony Hamilton voor een tijd als de manager van de zevenvoudig wereldkampioen. Vader en zoon liepen op een gegeven moment echter tegen een stevig conflict aan en dat was het moment dat Hamilton zijn vader aan de kant schoof. Meer lezen? Klik hier!

Toch nog Nederlander tijdens Race of Champions: Opmeer plaatst zich

Komend weekend staat de Race of Champions op het programma. Het unieke evenement wordt in het Zweedse Pite Havsbad gehouden en hier leken geen Nederlanders bij betrokken te zijn, maar dit is nu toch anders geworden. Meer lezen? Klik hier!

Wijst Red Bull met foto van RB19 naar nieuw kleurenschema?

Red Bull heeft gezinspeeld op een mogelijke verandering van de kleurstelling voor het komende seizoen. Het Oostenrijkse team heeft vrijdag een eerste kiekje van de RB19 gedeeld en daar was een afwijkende livery op te zien. Meer lezen? Klik hier!

Wegnemen belastingvoordelen Luxemburg geen reden om te vertrekken voor Verstappen

Max Verstappen blijft met zijn rechtenholding Mavic Aviation actief in Luxemburg. Het ministaatje is onder veel beroemdheden populair om daar hun intellectuele eigendomsrechten vast te leggen wegens grote belastingvoordelen. Die verdwijnen echter binnenkort en dus vertrekken er een hoop. Verstappen blijft echter in Luxemburg zitten. Meer lezen? Klik hier!

Dutch Grand Prix kreeg in tegenstelling tot eerdere woorden Jan Lammers wél subsidie

De Dutch Grand Prix heeft de afgelopen jaren een aantal behoorlijke bedragen aan coronasubsidie opgestreken vanuit de Nederlandse overheid. Dit gaat ferm in tegen eerdere woorden van sportief directeur Jan Lammers, die in 2021 nog stellig claimde dat de Nederlandse Formule 1-race het evenement organiseert met 'nul euro subsidie'. Dit blijkt dus niet helemaal waar. Meer lezen? Klik hier!

