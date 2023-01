Brian Van Hinthum

Vrijdag 27 januari 2023 09:03

Max Verstappen blijft met zijn rechtenholding Mavic Aviation actief in Luxemburg. Het ministaatje is onder veel beroemdheden populair om daar hun intellectuele eigendomsrechten vast te leggen wegens grote belastingvoordelen. Die verdwijnen echter binnenkort en dus vertrekken er een hoop. Verstappen blijft echter in Luxemburg zitten.

Luxemburg is onder veel beroemdheden populair wegens de verschillende belastingvoordelen die het land rijk is. Daarbij was het tijdenlang voornamelijk populair in combinatie met zogenoemde 'holdings', waarmee beroemdheden hun merkrechten op papier onderbrengen. Door dit in Luxemburg te doen, kunnen zij ten opzichte van andere landen een hoop belastingen ontlopen. Zo bracht bijvoorbeeld ook Shakira haar merkrechten ter waarde van een ruime dertig miljoen euro onder in Luxemburg.

Artikel gaat verder onder video

Regels op de schop

Per 1 juli 2021 zijn die regels echter op de schop gegaan en zou het inmiddels een stuk minder interessant zijn om de merkrechten in de dwergstaat onder te brengen om minder belasting te hoeven betalen. Vanaf dat moment is het alleen nog maar voor bedrijven die ook daadwerkelijk in Luxemburg produceren mogelijk om voor de belastingverlichtingen in aanmerking te komen. Het land telt ongeveer 45.000 van die holdings, waarvan er nu mogelijk een hoop verdwijnen.

Niet om belasting te doen

De Telegraaf weet echter te melden dat Verstappen en zijn holding gewoon in Luxemburg blijven zitten. Manager Raymond Vermeulen laat weten dat het vestigen in Luxemburg niet eens te maken had met de vermeende belastingvoordelen. De manager van Verstappen wil echter verder niet uitweiden over de redenen om wél in Luxemburg te vestigen, meldt De Telegraaf. "Het was ons nooit om een belastingvoordeel te doen", klinkt het stellig.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)