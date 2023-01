Lars Leeftink

Komend weekend staat de Race of Champions op het programma. Het unieke evenement wordt in het Zweedse Pite Havsbad gehouden en hier leken geen Nederlanders bij betrokken te zijn, maar dit is nu toch anders geworden.

Jarno Opmeer, die twee keer kampioen werd namens Mercedes in de F1 Esport-competitie, heeft zich namelijk weten te plaatsen voor de landenwedstrijd van zaterdag door tweede te worden in de eROC. Dit is de virtuele versie van de race. De groepsfase van de eROC bestond uit Michael Romanidis, Martin Palm, Jarno Opmeer en Lucas Blakeley. Zij daagden elkaar uit in zowel een rondje in de simulatie als een rondje op de ijsbaan. Romandis bleek het snelste tijdens de simulatie-fase, maar op de baan bleken er toch twee andere finalisten uit te rollen: Opmeer en Blakeley, regerend F1 ESport-kampioen. Daarmee waren beide heren al geplaatst voor het echte werk op de baan tijdens de landenwedstrijd die komend weekend wordt gehouden. De finale werd echter wel door Opmeer verloren, nadat hij werd verslagen door Blakeley in een duel op de baan en in de simulator.

Race of Champions

Zowel Blakeley als Opmeer zien we zaterdag dus terug tijdens de echte Race of Champions. Beide heren zullen dan net zoals in 2022 Team eROC vormen, niet echt een land dus maar meer een Esports team. In de eerste ronde wacht echter meteen een zware kluif, want het Finse team is de tegenstander. Mika Hakkinen (tweevoudig wereldkampioen in F1) en Valtteri Bottas vormen het team, waardoor Blakeley en Opmeer meteen aan de bak mogen.

Grid

Naast deze twee teams zijn er nog meer teams die zaterdag aan de race mee gaan doen. Team Duitsland bestaat uit Mick Schumacher en Sebastian Vettel, daar waar het namens Groot-Brittannië David Coutlhard en Jamie Chadwick zijn die hun land vertegenwoordigen. Daarnaast is er nog een All Star-team dat bestaat uit rallyrijder Thierry Neuveille en Felipe Drugovich, F2-kampioen van 2022 en in 2023 reservecoureur bij Aston Martin. Sebastian Loeb en Adrien Tambay zijn Team Frankrijk, terwijl Team Noorwegen bestaat uit Petter en Oliver Solberg. Dan is er nog Team USA, dat bestaat uit Travis Pastrana en Tanner Foust, en Team Zweden. Dit team is met Mattias Ekstrom en Johan Kristoffersson goed vertegenwoordigd. Tot slot is er ook nog een team Scandinavië, dat uit Tom Kristensen en Felix Rosenqvist bestaat.

Tien teams dus die gaan strijden om de zege. Finland - Team ROC en Groot-Brittannië - Duitsland openen het bal, waarna de winnaars het tegen elkaar opnemen in de tweede ronde. Daarin rijden verder Noorwegen - Frankrijk, Zweden - Scandinavië en Amerika - All Stars tegen elkaar. Daar komen vervolgens halve finales en finales uitrollen, waarna aan het einde van het weekend de winnaar bekend is.

Team Germany will face Team Great Britain in the first round of the #ROCSweden Nations Cup tomorrow, so Seb and me will have to fight against @JamieChadwick and @therealdcf1 💪 @RaceOfChampions

12:00-15:00 CET https://t.co/QvIBBp9ypS pic.twitter.com/c8OSXHeEgU — Mick Schumacher (@SchumacherMick) January 27, 2023

