Jack Aitken, die al jaren onderdeel is van Williams, heeft bevestigd dat hij zijn relatie met het team heeft beëindigd. Daarmee komt er een einde aan een lange samenwerking tussen de Brit en het team.

Tegenover Motorsport.com bevestigde de Brit het nieuws. "We hebben wederzijds besloten uit elkaar te gaan. Ik bleef vorig jaar betrokken en dat was geweldig. Ik mag het team erg graag en ik zit op een half uur rijden van de fabriek, dus het was erg handig om simulatiewerk te doen. Ik was blij dat ik kon helpen en enkele races kon bijwonen, maar mijn agenda is tegenwoordig te druk. Ik wil me concentreren op mijn raceprogramma en op waar mijn carrière naartoe gaat, namelijk sporstcars racing. Ze hebben me daarin gesteund, en ze hebben ook jongere jongens die hun academie doorlopen. Die willen ze een zitje geven en tijd in de simulator. Het was gewoon logisch."

Aitken

Aitken begon in Kent met karten en deed onder meer meer in het Super 1 National Kart Championships van 2010. Hij werd toen derde achter onder meer George Russell. Daarna deed hij onder meer mee in Formula Renault en GP3 (2016 en 2017) namens Arden en ART. Hij werd tijdens die seizoenen vijfde en tweede in het kampioenschap en veroverde veel podiumplekken en zeges. In 2018, 2019, 2020 en 2021 deed de Brit vervolgens mee in de Formule 2 namens ART, Campos Racing en HWA. In 2022 was hij al in andere raceklassen actief, waaronder de European Le Mans, ADAC GT Masters en GT World Challenge, terwijl hij ook reservecoureur was namens Williams. Daar komt nu dus een einde aan, omdat de coureur zich graag volledig wil focussen op sportcars nu Logan Sargeant het vrije stoeltje van Williams in de Formule 1 heeft gekregen.

Sportscars

Aitken heeft zin in zijn nieuwe doel. Toch heeft hij ook genoten van zijn periode in F1. "Ik was een van de gelukkigen die niet alleen een race mocht starten, maar gewoon met de auto's mocht rijden. Natuurlijk was dat niet waar ik voor kwam, ik was er om te proberen fulltime op de grid te staan en kampioen te worden, maar om wat voor reden dan ook, met de manier waarop mijn eenzittercarrière verliep, lukte dat niet, en dat is prima. Ik ben erg blij dat ik nu iets najaag in de sportscars. Ik heb geluk en kan op die golf meeliften, en ik ben enthousiast om te zien hoe ver ik het kan brengen." Aitken focust zich nu op MSA WeatherTech SportsCar Championship, waar hij namens Action Express Cadillac zijn debuut gaat maken tijdens de 24 uur van Daytona.

