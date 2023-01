Lars Leeftink

Vrijdag 27 januari 2023 18:23

De A523 wordt 16 februari 2023 in Londen uit de doeken gedaan door Alpine. Het moet de auto worden waarmee het team de stap richting de drie topteams kan gaan maken. Als het aan het geluid van de motor ligt, gaat dit geen probleem worden.

Elk team is zich momenteel aan het voorbereiden op de lanceerdatum van de auto's en op de testdagen die eind februari gaan volgen. Haas gaat volgende week het eerste team zijn dat de auto voor 2023 gaat onthullen, maar fans van Alpine moeten dus nog een halve maand wachten voordat hun moment komt. Alpine werd vorig jaar in het constructeurskampioenschap vierde met 173 punten, net voor McLaren. Daarmee was het 'best of the rest' achter de drie topteams die al jaren de sport domineren. In 2023 wil Alpine daar hoogstpersoonlijk een stokje voor steken.

Met Esteban Ocon en nieuwkomer Pierre Gasly heeft het team richting 2023 de hoop dat het team eindelijk de stap naar de top drie kan maken die het al zo lang wil maken. De betrouwbaarheid van de Renault-motor zal daarvoor wel wat beter moeten, net zoals de prestaties van Ocon en zijn landgenoot Gasly. Voor nu heeft Alpine de fans van zowel het team als de Formule 1 dus geteased met het voor het eerst aanslingeren van de motor voor 2023.

