De Dutch Grand Prix heeft de afgelopen jaren een aantal behoorlijke bedragen aan coronasubsidie opgestreken vanuit de Nederlandse overheid. Dit gaat ferm in tegen eerdere woorden van sportief directeur Jan Lammers, die in 2021 nog stellig claimde dat de Nederlandse Formule 1-race het evenement organiseert met 'nul euro subsidie'. Dit blijkt dus niet helemaal waar.

Lammers gaf na de aanhoudende kritieken rondom mogelijke subsidies voor de Nederlandse race aan de vooravond van de eerste Grand Prix in 2021 aan dat men het deed zonder enkele financiële hulp vanuit de overheid. Echter blijkt nu twee jaar later na onderzoek van RTL Nieuws dat de organisatie van de Dutch Grand Prix [DGP] aanzienlijke bedragen aan Tegemoetkoming Vaste Lasten [TVL] heeft weten te realiseren door het ogenschijnlijk profiteren van kleine lettertjes in de speciale coronaregeling.

Maas in de wet

In 2020, het jaar dat de race noodgedwongen afgelast moest worden door corona, ging het daarbij om 140.000 euro aan subsidie. In 2021, het jaar waarin de race wél doorgang vond, ontving het evenement 1,1 miljoen euro aan subsidie. Ook in 2022 ging de geldkraan voor de DGP nog nog niet dicht. Toen ontving men ook nog eens 550.000 euro. Het ging hierbij om een latere uitbetaling van het laatste kwartaal van 2021. Hoewel er in 2021 gewerkt moest worden met twee derde van de maximale bezetting, werden dat jaar ook de kaarten voor de uitverkochte editie van 2022 verkocht.

Wanneer een bedrijf aantoonbaar dertig procent minder omzet draaide dan het kwartaal daarvoor, was het mogelijk om in aanmerking te komen voor de subsidie. Voor de DGP is dat in dit geval koren op de molen, want men draait alleen op kaartverkoop en die vindt vaak in één bepaald kwartaal van het jaar plaats, waardoor men dus ogenschijnlijk kon profiteren van de "maas in de wet". Een woordvoerder van de DGP gaat verder niet in op de vraag van RTL over het mogelijke profijt van de kwartaalregeling.

Reactie woordvoerder

Hij reageert namelijk als volgt: "De Dutch Grand Prix organisatie heeft net zoals heel veel andere bedrijven gebruik gemaakt van de TVL-regeling in 2020 en in 2021, binnen de mogelijkheden waar het voor bedoeld was. Die voorziening was er om te zorgen dat bedrijven, ondanks veel onzekerheid, door konden gaan met hun bedrijfsvoering." Daarnaast spreekt het medium nog over een tweede voordeel: zo worden de vaste lasten niet berekend via daadwerkelijke vaste lasten, maar op basis van het gemiddelde van de sector.

In de sportevenementensector wordt deze vastgesteld op 34 procent van de omzet. Deze kosten omvatten zaken als pandhuur, hypotheekkosten en energiekosten. De DGP huisvest echter op Circuit Zandvoort en dus is er geen sprake van hoge huurkosten. "Kijk, wij hebben een groot team van mensen nodig, of die nou op kantoor zitten of niet. Wij gaan verbintenissen aan met leveranciers en mensen. Je plant het, en moet die plannen uitvoeren", reageert de woordvoerder. Uiteindelijk stelt men dat de race in 2020 niet doorging en in 2021 met minder publiek werd gereden. De DGP gaat verder niet in op de financiële cijfers en houdt de kaken stijf op elkaar.

