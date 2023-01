Brian Van Hinthum

Vrijdag 27 januari 2023 11:24

Het team van Ferrari heeft in de vorm van Charles Leclerc en Carlos Sainz twee kwalitatief hoogstaande coureurs tot zijn beschikking en dus is het lastig om een vaste nummer één naar voren te schuiven. Ook Fred Vasseur, de kersverse teambaas in Maranello, is niet van plan om bij voorbaat al een eerste man te kiezen.

Na een toch wat teleurstellend verlopen 2022 besloten Ferrari en Mattia Binotto uit elkaar te gaan. Ondanks de uitstekende auto, vielen de resultaten uiteindelijk toch redelijk tegen en moest men door eigen onnodige fouten toezien hoe de wereldtitel uiteindelijk redelijk gemakkelijk richting Red Bull Racing ging. Men moest bij de Scuderia dus op zoek naar een vervanger voor de vertrokken Binotto en men kwam in die zoektocht uit bij Alfa Romeo-teambaas Vasseur. De Fransman is inmiddels begonnen aan zijn avontuur in Italië en hij bespreekt dan ook de doelen en plannen die hij voor ogen heeft.

Gesprekken met Sainz

Tijdens zijn eerste grote interview als baas van Ferrari gaat hij tegenover onder meer GPFans onder meer in op het zeer getalenteerde rijdersduo dat hij tot zijn beschikking zal hebben. Hoewel Leclerc vorig jaar het beste presteerde, weigert Vasseur hem direct als nummer één naar voren te schuiven. Hij is namelijk ook zeer gecharmeerd van Sainz, zo doet hij middels een mooie anekdote uit de doeken. "Toen ik bij Renault zat, ben ik gesprekken met hem en zijn management begonnen om hem aan te trekken. Ook bij Sauber probeerde ik dat weer, zonder succes. Toen dacht ik: 'Oké. Als ik Carlos wil aantrekken, kan ik beter naar het team vertrekken waar hij zit'", lacht Vasseur.

Geen datum voor beslissing

Hij vervolgt: "Nee, we hebben altijd een goede relatie gehad. Ik vertrouw hem. Hij heeft de afgelopen jaren aangetoond een potentiële winnaar te zijn. Dat is zeer belangrijk. We hebben geen nummer één en nummer twee", benadrukt Vasseur. "De organisatie is kraakhelder en zij moeten gewoon hun werk doen. Als we op een bepaald punt actie moeten ondernemen, zal ik dat doen." Hij gaat dus voorlopig nog geen coureur voortrekken. "Het gaat niet om een beslissing in juni of september. Je neemt de beslissing wanneer één van de coureurs overduidelijk in een betere positie staat dan de ander. Niet eerder."

