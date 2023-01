Brian Van Hinthum

Vrijdag 27 januari 2023 12:18

Lewis Hamilton had aan het begin van zijn carrière nog weinig PR-medewerkers aan zijn zijde en dus fungeerde vader Anthony Hamilton voor een tijd als de manager van de zevenvoudig wereldkampioen. Vader en zoon liepen op een gegeven moment echter tegen een stevig conflict aan en dat was het moment dat Hamilton zijn vader aan de kant schoof.

Hamilton kwam in 2007 in de Formule 1 nadat hij al sinds jaar en dag onderweg was met zijn vader. Ook aan het begin van zijn loopbaan in de koningsklasse fungeerde zijn pa nog als manager. Hamilton blikt daar tijdens de Jay Shetty-podcast op terug. "Hij was mijn manager toen we de Formule 1 binnen kwamen. Hij werkte zo hard. Zijn werklust inspireerde mij. Ik zag hoe hard hij werkte, hoe vroeg hij opstond en hoe weinig hij sliep. Aan het einde van zijn werkdag ging hij naar de garage om mijn kart te prepareren voor het weekend."

Artikel gaat verder onder video

In het diepe

De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt: "Hij laadde ook de truck vol en bracht ons naar onze plek. Al dit soort verschillende dingen waren fenomenaal om te zien. Het lastige van hem [als manager] was om mij liefde te tonen. Soms wil je toch een knuffel van je vader. Wanneer je het lastig hebt, wil je omarmd worden." Dingen veranderden dus toen hij de Formule 1 instapte: "Toen ik 22 a 23 was, werd alles heel intens in de Formule 1. Dan wordt je meteen in het diepe gegooid. Je leert op school niet hoe je met de media moet praten."

Stevig conflict

De Brit onthult dat de spanningen met zijn vader soms hoog opliepen. "Ik had op dat moment geen ander management dan mijn vader en stiefmoeder die mijn vluchten en reizen boekte. Ik had geen PR. Ik had niemand die mij beschermde en kon voorbereiden." Dat zorgde dus voor frictie in de familie Hamilton: "Mijn vader en ik stonden op een gegeven moment met de hoofden tegen elkaar. Toen had ik zoiets van: 'Ik wil gewoon dat je mijn vader bent. Laten we plezier hebben en kunnen lachen.' Dat hadden we al een lange tijd niet gehad en dus besloot ik om uit elkaar te gaan [op zakelijk gebied].

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)