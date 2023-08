Code geel in Nederland: onweersbuien en harde windstoten, mogelijk ook tijdens Dutch GP

Redactie

Zondag 27 augustus 2023 12:02 - Laatste update: 12:02

Het onstuimige weer in Zandvoort zet door met code geel dat momenteel in Nederland hangt voor harde windstoten en onweersbuien. Volgens de weersverwachting lijkt het wel weg te trekken naarmate de start van de Dutch Grand Prix in de buurt komt, maar voorlopig is het even afzien voor de fans rondom het circuit.

Het weer is het hele jaar in de Formule 1 al één van de hoofdrolspelers. Zo zijn er in 2023 al geregeld regenraces geweest en ook dat lijkt het recept te zijn voor de Dutch Grand Prix. Tijdens de kwalificatie op zaterdag begon de sessie uiteindelijk ook met wat water, maar in Q3 scheen het zonnetje al weer. Zoiets wordt ook verwacht voor zondag in Zandvoort, maar het weer kan in de Nederlandse badplaats zomaar omslaan.

Code geel

De startlichten op Circuit Zandvoort zullen om 15:00 uur Nederlandse tijd gaan doven. Nu.nl kan melden dat er momenteel code geel in Nederland hangt en dat zou naar verwachting precies voor de start van de race voorbij zijn. Toch is het nog maar altijd even afwachten wat het weer gaat doen. Volgens Accuweather is het op dit moment redelijk fris in Zandvoort met een graad of 16 Celsius als buitentemperatuur. Het wolkendek blijft aanwezig en een spatje regen is nog steeds niet uitgesloten. De Formule 1-bolides zijn erg gevoelig voor wind en dat element blijft nog even aanwezig op Zandvoort.