Max Verstappen is van mening dat Spa en Zandvoort beiden een plek op de Formule 1-kalender verdienen, maar weet ook dat geld een grote rol speelt binnen het besluitvormingsproces in de paddock.

De Formule 1 is dit weekend neergestreken in Zandvoort en voor het derde jaar op rij heeft de organisatie een evenement neer weten te zetten dat indruk maakt op zowel de coureurs als de fans. De laatste race voor de zomerstop was de Grand Prix van Spa, een andere favoriet bij liefhebbers van de sport. Geruchten dat Spa - en op dit moment zijn het niet meer dan dat - mogelijk van de kalender verdwijnt of in de toekomst gaat rouleren met Zandvoort, zijn dan ook voer voor discussie.

Een lastig verhaal

"Ik denk dat heel veel circuits een plek op de kalender verdienen, maar aan de andere kant willen ze [de Formule 1] natuurlijk ook veel geld verdienen", vertelt Verstappen in gesprek met onder andere GPFans op de vraag of beide evenementen een plek op de kalender verdienen. "Dat is altijd een lastig verhaal, maar ik denk dat het rouleren ook niet verkeerd kan werken voor allebei."

Iets relaxter

De tweevoudig wereldkampioen laat daarnaast optekenen dat hij nu wat relaxter in Zandvoort rondloopt dan twee jaar geleden, toen de race voor het eerst in het moderne tijdsperk van Verstappen - en grotendeels door de populariteit van Verstappen - terugkeerde op de kalender: "Het was niet overweldigend, maar toen vocht je echt voor het kampioenschap. Nu sta je er natuurlijk iets relaxter in, maar dat komt ook door ervaring die je hebt opgebouwd", klinkt het.

