Lars Leeftink & Jan Bolscher

Vrijdag 25 augustus 2023 21:24 - Laatste update: 21:26

Sergio Pérez laat na de eerste twee vrije trainingen voor de Formule 1 Grand Prix van Nederland weten relatief tevreden te zijn met het verloop van de vrijdag in Zandvoort. De Mexicaan kijkt vooral naar de zaterdag, die belangrijk gaat zijn volgens hem gezien de snelheid van de concurrentie.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, laat Pérez weten dat hij net zoals Verstappen tevreden is over de vrijdag in Zandvoort. "Het ziet ernaar uit dat het veld wederom erg dicht bij elkaar zit. We hebben genoeg informatie verzameld, denk ik. We hebben de meeste compounds gehad en vooral veel data vergaard voor ons team tijdens rondes met veel brandstof. Het ziet er allemaal spannend uit voorin, dus ik kijk uit naar de rest van het weekend."

Derde sector en kwalificatie

Ook Pérez werd gevraagd naar de derde sector, waar veel stof en zand te vinden is. "Er is behoorlijk wat stof en zand in de laatste sector, maar over het algemeen is het een positieve start geweest." De Mexicaan weet ook dat de kwalificatie essentieel gaat zijn. "We moeten in vorm zijn en alles brengen wat we hebben om te proberen de perfecte ronde neer te zetten. Tijdens de kwalificatie gaan we snel proberen te zijn, en daarna laten we onze race pace zien."

Zondag

Pérez wil nog niet kijken naar zondag, omdat de Mexicaan weet dat de zaterdag belangrijk is om tijdens de race een goed resultaat te halen. "Het zit allemaal erg dicht in de buurt van elkaar. Het zal liggen aan hoe we morgen presteren. Als we een goede kwalificatie hebben, dan moeten we hoog staan en kunnen we ook hoog eindigen tijdens de zondag." De Mexicaan heeft het in 2023 lastig gehad om in Q3 te komen, waardoor hij vaak dit seizoen al inhaalraces heeft moeten rijden. Dit zal Pérez dit weekend willen voorkomen.

