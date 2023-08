Jan Bolscher

Sergio Pérez heeft naar eigen zeggen zijn vorm weer gevonden, al is hij nog niet waar hij wil zijn. De Mexicaan vertelt waarom het voor hem moeilijk is zich aan te passen aan de inmiddels doorontwikkelde RB19.

Pérez begon sterk aan het huidige Formule 1-seizoen met twee overwinningen in de eerste vier races. De coureur uit Mexico begon te geloven in de jacht op het wereldkampioenschap, maar van die doelstelling is inmiddels weinig over. Met nog tien races te gaan kijkt hij tegen een achterstand van 125 punten op teammaat Max Verstappen aan. Net als afgelopen jaar, lijkt Pérez steeds meer moeite te krijgen met de auto naarmate deze tijdens het seizoen verder doorontwikkeld wordt. Iets wat Pérez erkent, al zoekt hij de oplossing vooral bij zichzelf.

Niet makkelijk voor een coureur

"Het is niet makkelijk voor mij geweest, want ik ken de potentie van de auto", vertelt hij tegenover onder andere GPFans. "Max heeft die potentie benut, maar als je niet dat gevoel hebt met de auto is het niet makkelijk als coureur. We hebben een fantastische auto en we moeten er voor zorgen dat we daar gebruik van maken, want je weet nooit wanneer je weer zo'n goede auto krijgt." Het is volgens de 33-jarige routinier echter niet makkelijk om je rijstijl aan te passen naar een auto: "Want met de hoeveelheid training die we hebben kan je maar één richting volgen en daar moet je jezelf de rest van het weekend aan houden. Het is geen makkelijke situatie voor een coureur."

Doorontwikkelde RB19

Pérez heeft naar eigen zeggen zijn vorm inmiddels weer gevonden, maar is nog niet waar hij wil zijn: "In het begin van het seizoen ging alles veel natuurlijker", legt hij uit. Over wat er precies aan de auto is veranderd waardoor hij het moeilijk heeft, blijft de Mexicaan vaag: "Dat is ingewikkeld en dan moet ik meer in detail treden dan ik wil. Het gaat om de scherpte op hoge snelheid, daar had ik het moeilijk mee. Met name in lastige omstandigheden. Dat haalde wat van het vertrouwen weg. Maar ik ben er oké mee. Het is weer een nieuwe uitdaging voor me en daar kijk in naar uit. Iedere coureur heeft andere voorkeuren waar hij zich comfortabel bij voelt. Dat is op de hele grid zo."

Hij is dan ook niet van mening dat Red Bull Racing de auto volledig heeft doorontwikkeld naar de voorkeuren van Verstappen: "Ik denk dat het team gewoon probeert om een zo snel mogelijke auto te bouwen. Soms past dat beter bij de ene stijl dan bij de andere. Dat is hoe het werkt.

