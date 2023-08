Lars Leeftink

Bernd Mayländer, al jaren actief in de safety car van de Formule 1, is niet onder de indruk van welke coureur dan ook die achter hem rijdt. Of het nu Max Verstappen, Lewis Hamilton of een minder grote naam is: zijn gedrag in de safety car is hetzelfde. De Duitser ziet echter wel veranderingen in het gedrag van de coureurs ten opzichte van voorgaande jaren.

Mayländer zegt in gesprek met NOS dat het niet uitmaakt wie er als eerste achter hem rijdt en probeert het tempo van de safety car te verhogen. Mayländer beweert dat hij zich hier niet aan stoort en zich niet aanpast aan de coureur die achter hem rijdt. "Natuurlijk weet ik wie er in mijn spiegels zit. Ik ken het karakter van alle rijders. Het maakt mij niet uit of het Lewis [Hamilton], Max [Verstappen] of Fernando [Alonso] is. Ik voel geen druk. Uiteindelijk zijn we een familie: tien teams, twintig coureurs, één circus. Zij vechten voor de wereldtitel, ik vecht voor hun veiligheid."

Andere aanpak coureurs

Volgens Mayländer zijn de tijden ook voor de coureurs achter de safety car anders geworden. Volgens Mayländer zijn de coureurs meer aanwezig dan eerst het geval was. Dit komt, zo beweert de Duitser, vooral door het gedrag van Hamilton. "Het is wel veranderd. Toen ik begon, waren ze nog vrij rustig. Lewis Hamilton was de eerste die wat begon te pushen. We hebben natuurlijk ook botsende belangen. Ik wil vertragen, zodat de marshalls op de baan rustig hun werk kunnen doen. Coureurs willen altijd sneller."

Rijden in een safety car

Mayländer rijdt in de safety car niet constant op volle snelheid, om verschillende redenen. "Op rechte stukken rijd je niet op de limiet, in bochten wel. Zo kunnen de coureurs hun banden op temperatuur houden. 180 à 220 kilometer per uur is ideaal voor hen. Het is koorddansen. Als zij langzaam rijden, gaan ze nog steeds veel te snel voor mij. Vol gas winnen ze elke kilometer acht seconden. Ik moet dus echt trappen."

