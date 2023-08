Jeen Grievink

Dinsdag 22 augustus 2023 08:38 - Laatste update: 09:06

De Grand Prix van Las Vegas staat dit seizoen voor het eerst in de geschiedenis op de kalender van de Formule 1 en het belooft de grootste en meest spectaculaire race van het jaar te worden. Kosten noch moeite worden door de organisatie gespaard om de Strip om te toveren tot een waanzinnig evenement.

Het raceweekend in de Verenigde Staten lijkt nog ver weg, maar de aannemers in Las Vegas zijn al druk in de meer om het megaproject in goede banen te leiden. Straten moeten opnieuw worden aangelegd, tijdelijke bruggen worden uit de grond gestampt en tribunes worden opgebouwd. Terry Miller, projectmanager voor de Grand Prix, spreekt van een gigantisch evenement dat gerealiseerd moet worden. Het is dan ook een project dat hij nog nooit eerder heeft gezien. "Dit is een van de meest agressieve programma's op het gebied van constructie en ontwerp die ik heb gezien, zeker in Vegas, maar ook op het gebied van sport", zo zegt hij tegen de The Hollywoodreporter.

Evenement dat "nog nooit eerder is gedaan"

Renee Wilm, hoofd juridische zaken en administratie van Liberty Media en tevens CEO van de Las Vegas Grand Prix, sluit zich aan bij de woorden van Miller. Volgens hem wordt de race op de Strip er eentje die nog nooit eerder is vertoond, op meerdere vlakken. "We organiseren een evenement dat nog nooit eerder is gedaan", zegt Wilm. “Er staan ​​andere straatraces op onze kalender, zoals Monaco en Singapore, maar zelfs als je die in ogenschouw neemt, is dit een levende, ademende stad, dat is 24 uur, non-stop actie. Een evenement van deze omvang organiseren en tegelijkertijd de wegen afsluiten; hier is gewoon geen draaiboek voor", aldus Wilm.

Paddock Building kost 480 miljoen dollar

Er wordt dan ook gigantisch veel geld geïnvesteerd om dit alles mogelijk te maken. Alleen al het paddockgebouw kost een duizelingwekkend bedrag van 480 miljoen dollar om te realiseren. Het zogenoemde Paddock Building krijgt meerdere verdiepingen, heeft de lengte van drie American Football-velden en is gelegen vlak bij de Strip, achter het resort Planet Hollywood. Bovenin het gebouw bevinden zich de Paddock Club en de suites, evenals de Wynn Grid Club.

Videoscherm van 28.000 vierkante meter

Op het dak van het Paddock Building wordt een gigantisch videoscherm geïnstalleerd van 28.000 vierkante meter dat horizontaal op het dak staat en daardoor zichtbaar is vanuit de lucht. “Er is geen andere F1-faciliteit zoals deze, het wordt de grootste. De accommodaties die we de teams hebben gegeven zijn ongekend omdat we verder gingen dan wat hun eisen zijn. We hebben ze meer gegeven omdat het Las Vegas is. Het wordt het Noord-Amerikaanse hoofdkwartier van de F1”, zegt Miller.