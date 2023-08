Redactie

Maandag 21 augustus 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere nieuws over Nyck de Vries. De Nederlander heeft een trap na gekregen van Red Bull-kopstuk Helmut Marko, maar is volgens diverse bronnen ook in beeld als tijdelijke reservecoureur voor de renstal. Daarnaast laten de eerste weersvoorspellingen zien dat het raceweekend in Zandvoort gebukt zal gaan onder wat neerslag, en heeft Toto Wolff een plaatsvervanger aangewezen voor het geval hij een keer een raceweekend aan zich voorbij moet laten gaan. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

De Vries krijgt trap na

Sinds Nyck de Vries is vertrokken bij het Formule 1-team van AlphaTauri, is de stemming en motivatie binnen de juniorenformatie verbeterd, zo stelt Red Bull-topman Helmut Marko. Volgens de Oostenrijker is het inbrengen van Daniel Ricciardo tot nu toe de juiste keuze geweest. "De verandering heeft een zeer positief effect gehad op het gebied van de stemming en motivatie binnen het AlphaTauri-team", klinkt het onder andere tegenover Motorsport-Magazin. Waar De Vries gemiddeld drie tot vijf tienden achterstand had, is het gat van Ricciardo een stuk kleiner, zo niet op gelijke hoogte met Tsunoda." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

'De Vries maakt mogelijk rentree in de F1-paddock'

Opvallend, want De Vries schijnt ook in beeld te zijn als tijdelijke reservecoureur voor zowel Red Bull Racing als AlphaTauri. Verschillende bronnen suggereren namelijk dat De Vries mogelijk wordt ingezet als vervanger van Liam Lawson tijdens het raceweekend in Mexico. Het raceweekend daar overlapt namelijk met de verplichtingen van Lawson in de Super Formula. Red Bull zou daarom overwegen De Vries dat weekend over te laten vliegen, mits hij nog geen deel heeft getekend bij een ander team. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Wolff wijst plaatsvervanger aan

Toto Wolff heeft daarnaast naar buiten gebracht wie de rol van teambaas zal bekleden als de Oostenrijker zelf één van de resterende tien weekenden aan zich voorbij moet laten gaan. Deze eer gaat in dat geval naar Jérôme d'Ambrosio, driver development direct bij de Duitse grootmacht. "Het is in de afgelopen elf jaar slechts drie keer voorgekomen [dat Wolff een raceweekend moest missen], maar het is een situatie waarop we moeten anticiperen. Jerome moet krediet opbouwen binnen het team en in de paddock, hij heeft de tijd, maar als ik hier niet kan zijn zal hij mijn plaats innemen", klinkt het onder andere. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Herbert ziet in Norris eventuele opvolger Pérez bij Red Bull Racing

Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert ziet in Lando Norris een geschikte kandidaat voor Red Bull Racing, mits de jonge Brit onder zijn contract bij McLaren uit zou kunnen komen. "Het is alarmerend", doelt Herbert in gesprek met OLBG op de recente performance van Pérez. "Je wil niet zo'n grote achterstand op je teammaat hebben. Verstappen is blij omdat hij niet onder druk staat op wordt uitgedaagd, maar Red Bull weet dat ze iemand nodig hebben die consistent aan de top meedraait zodra de andere teams competitiever worden. Ze zouden naar Lando Norris kunnen kijken, maar ik weet niet of hij onder zijn contract [bij McLaren] uit kan. Ik denk niet dat Charles Leclerc of Carlos Sainz graag bij Ferrari weg wil." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Natte weersvoorspellingen Zandvoort

Waar de afgelopen twee edities van de Dutch Grand Prix werden afgewerkt onder zomerse omstandigheden, lijkt dat aankomend weekend anders te zijn. Volgens de huidige weersvoorspellingen wordt op het vrijdag maximaal 22 graden Celsius , met kans op vier millimeter neerslag. Op de zaterdag wordt het maximaal 20 graden Celsius en valt er mogelijk 3,3 millimeter neerslag. Op de zondag wordt het eveneens maximaal 20 graden Celsius, maar is de kans op een nat pak het grootst. Dan kan er namelijk 5 millimeter neerslag vallen. De volledige weersverwachting lees je hier.