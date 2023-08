Jan Bolscher

Maandag 21 augustus 2023 15:29

Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert ziet in Lando Norris een geschikte kandidaat voor Red Bull Racing, mits de jonge Brit onder zijn contract bij McLaren uit zou kunnen komen.

Pérez is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Red Bull Racing, nadat hij de afgelopen twee jaar stabiele resultaten boekte voor het team uit Milton Keynes. Na een goede start van het huidige seizoen met twee overwinningen in de eerste vier races, stak de 33-jarige Mexicaan zijn doelstelling voor dit jaar niet onder stoelen of banken: beslag leggen op het wereldkampioenschap. Pérez kende echter een zeer matige reeks in het tweede deel van de eerste seizoenshelft, waardoor hij nu tegen een achterstand van 125 punten aankijkt op teammaat Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Alarmerend

De toekomst van Pérez bij Red Bull Racing is dan ook voer voor speculatie, ondanks dat teambaas Christian Horner al meerdere keren heeft aangegeven dat hij zijn contract tot eind 2024 in ieder geval uit zal zitten. "Het is alarmerend", doelt Herbert in gesprek met OLBG op de recente performance van Pérez. "Je wil niet zo'n grote achterstand op je teammaat hebben. Verstappen is blij omdat hij niet onder druk staat op wordt uitgedaagd, maar Red Bull weet dat ze iemand nodig hebben die consistent aan de top meedraait zodra de andere teams competitiever worden."

Lando Norris

De racewinnaar vervolgt: "Als ik Pérez was zou ik mij zorgen maken en mij erg oncomfortabel voelen. Hij denkt misschien dat hij een goede kwalificatie heeft verreden en dan laten ze hem het scherm zien en denkt hij: 'Ik sta mijlen ver achter, wat moet ik doen?'" Over een mogelijke vervanger zegt hij: "Ze zouden naar Lando Norris kunnen kijken, maar ik weet niet of hij onder zijn contract [bij McLaren] uit kan. Ik denk niet dat Charles Leclerc of Carlos Sainz graag bij Ferrari weg wil. Er zijn wat frustraties, maar het is een groot risico om naar Red Bull te gaan, omdat Verstappen daar zit. Hij is geen makkelijke tegenstander." Norris heeft een contract tot en met eind 2025 bij McLaren.