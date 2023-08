Jeen Grievink

Maandag 21 augustus 2023 15:50 - Laatste update: 16:12

Nyck de Vries kende een uiterst kort avontuur in de Formule 1 bij het team van AlphaTauri, maar maakt mogelijk op korte termijn alweer zijn comeback in de paddock. Red Bull overweegt De Vries in te zetten als reservecoureur voor zowel het hoofd- als zusterteam tijdens het raceweekend in Mexico.

Diverse bronnen op internet suggereren dat De Vries in beeld is om Liam Lawson tijdelijk af te lossen als reservecoureur voor Red Bull en AlphaTauri. Lawson kan het namelijk niet bolwerken in zijn agenda, aangezien het raceweekend in Mexico overlap heeft met zijn verplichtingen in de Super Formula. Omdat de Nieuw-Zeelander niet op twee plaatsen tegelijk kan zijn, overweegt Red Bull om De Vries in te zetten als vervanger. Hij mag deze rol echter alleen vervullen als hij niet voorafgaand een deal tekent bij een ander team, en daar lijkt momenteel nog geen sprake van.

De Vries ondanks degradatie 'gewoon' onder contract

Hoe gek het ook klinkt dat De Vries mogelijk tijdelijk terugkeert binnen de Red Bull-familie, is er wel een verklaring voor. De man uit Sneek tekende immers een contract tot en met het seizoen van 2023 bij AlphaTauri. Hoewel De Vries vroegtijdig uit zijn stoeltje werd gehaald, loopt zijn verbintenis nog gewoon door. Op papier is hij dus nog steeds in dienst en zal hij dit soort verplichtingen moeten nakomen. Of De Vries er na zijn weinig stijlvolle ontslag nog op zich te wachten werkzaamheden te verrichten voor Red Bull, doet er dan niet toe.

Het raceweekend in Mexico staat tussen 27 en 29 oktober op het programma. Of De Vries dan weer even in de paddock te zien zal zijn, blijft vooralsnog even afwachten, totdat er een officiële bevestiging naar buiten komt.