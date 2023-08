Jan Bolscher

Maandag 21 augustus 2023 19:59

Lando Norris heeft genoten van de zomerstop en voelt zich opgeladen voor het raceweekend in Zandvoort. De Brit vertelt dat de "geweldige atmosfeer" de Dutch Grand Prix extra bijzonder maakt.

Na een intensieve eerste seizoenshelft hebben de coureurs de afgelopen periode kunnen genieten van wat welverdiende rust, zodat ze vol energie aan de tweede seizoenshelft kunnen beginnen. In tegenstelling tot de afgelopen twee jaar, wordt het tweede bedrijf dit keer afgetrapt met de Dutch Grand Prix: de thuisrace van Max Verstappen en een enorm populair evenement in Nederland. Ruim honderdduizend fans trekken iedere dag richting het circuit, en dat maakt dat het een weekend is waar veel coureurs naar uitkijken.

Geweldige atmosfeer

Zo ook Norris: "Ik heb een leuke tijd gehad tijdens de zomerstop: tijd doorgebracht met vrienden en familie en uiteraard een beetje gegolfd. Ik voel me opgeladen en klaar om weer te gaan racen met deze double header voor de deur", vertelt hij in een vooruitblik van het team. "Zandvoort is eerst aan de beurt. Het is een heel leuk circuit om op te rijden met veel bankings waar je op verschillende lijnen kan rijden. Ook is er altijd een geweldige atmosfeer, wat het weekend nog leuker maakt."

Punten blijven scoren

De nummer acht in het wereldkampioenschap vervolgt: "Het team heeft heel goed werk geleverd met het verbeteren van de auto tijdens het eerste deel van het seizoen. Deze week ben ik in de fabriek geweest om met het team te werken en te proberen het momentum vast te houden. Ondanks dat dit een moeilijk circuit is, willen we onze best doen en proberen punten te blijven verzamelen voor het team."