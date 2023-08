Mag je een paraplu meenemen naar het circuit tijdens de Dutch Grand Prix?

Redactie

Maandag 21 augustus 2023 19:15

De huidige weersvoorspellingen laten een regenachtig raceweekend in Zandvoort zien. Een paraplu lijkt dus geen overbodige luxe, maar mag deze mee het circuit op? Ja, maar alleen onder een aantal voorwaarden.

Waar de afgelopen twee edities van de Dutch Grand Prix werden afgewerkt onder zomerse omstandigheden, lijkt dat aankomend weekend anders te zijn. Volgens de huidige weersvoorspellingen wordt op het vrijdag maximaal 22 graden Celsius , met kans op vier millimeter neerslag. Op de zaterdag wordt het maximaal 20 graden Celsius en valt er mogelijk 3,3 millimeter neerslag. Op de zondag wordt het eveneens maximaal 20 graden Celsius, maar is de kans op een nat pak het grootst. Dan kan er namelijk 5 millimeter neerslag vallen.

Mag een paraplu mee het circuit op?

Een paraplu lijkt dus geen overbodige luxe, maar mag deze mee het circuit op? Op de website van de Dutch Grand Prix staat dat het is toegestaan om een kleine opvouwbare paraplu mee te nemen, mits deze niet voorzien is van een scherpe punt. Het wordt echter aangeraden om in het geval van regen een poncho te dragen. Niet alleen om te voorkomen dat paraplus voor andere doeleinden worden gebruikt, maar ook omdat het uitklappen van paraplus het zicht van andere toeschouwers op de tribunes kan belemmeren.