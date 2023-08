Jeen Grievink

Maandag 21 augustus 2023 12:52 - Laatste update: 12:57

Nog een paar nachtjes slapen en dan kunnen we eindelijk gaan genieten van het raceweekend op Circuit Zandvoort. Tussen 25 en 27 augustus staat daar immers de Dutch Grand Prix op het programma. Het evenement zal verspreid over drie dagen honderdduizenden fans op bezoek krijgen en dat vergt de nodige voorbereidingen. Enkele fanbeelden hiervan verschenen op YouTube.

Je zou misschien verwachten dat een evenement ter grootte van de Dutch Grand Prix al ruim van tevoren helemaal is voorbereid, maar niets is minder waar. Tot aan de laatste paar dagen wordt er op en rondom Circuit Zandvoort nog hard gewerkt om alles gereed te krijgen voor het raceweekend. Op YouTube verschenen gisteren wat beelden van deze voorbereidingen. Zo is onder meer te zien dat de horeca wordt ingericht en dat DHL nog druk in de weer is om de logistieke uitdagingen tot een goed einde te brengen. Ook is te zien dat diverse mensen - nu nog in alle rust - even een kijkje nemen bij het circuit om de opbouw te aanschouwen.