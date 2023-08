Hoe loop je van het station in Zandvoort naar het circuit voor de Dutch Grand Prix?

Jan Bolscher

Maandag 21 augustus 2023 17:45

Het raceweekend in Zandvoort staat eindelijk voor de deur. Aanstaande zondag wordt de derde editie van het evenement sinds het moderne tijdperk van de Formule 1 verreden. Net als de afgelopen jaren, zet de organisatie hoog in op het openbaar vervoer.

Zandvoort maakte tussen 1952 en 1985 dertig maal deel uit van het wereldkampioenschap, totdat de Formule 1 interesse kreeg in andere bestemmingen. De Grand Prix van Nederland werd vervangen door die van Hongarije. Sinds 2021, mede dankzij de enorme populariteit van onze landgenoot Max Verstappen, is de Dutch Grand Prix echter weer terug op de kalender. De race werd niet alleen dat jaar, maar ook in 2022 gewonnen door de Nederlander. Voor deze editie zijn er maar liefst 105.000 weekendkaarten verkocht 89.310 toeschouwers hebben een stoeltje op een tribune weten te bemachtigen.

Artikel gaat verder onder video

Looproute

De organisatie achter het evenement heeft sinds de terugkeer op de kalender grote indruk gemaakt op zowel de Formule 1 zelf, als de fans. Niet alleen vanwege het enorme programma buiten de koningsklasse zelf om, maar ook omdat duurzaamheid hoog op de prioriteitenlijst staat. Zo worden de fans verzocht om per fiets of met het openbaar vervoer naar het circuit te komen. Aangezien Zandvoort een treinstation heeft, is dit een populaire optie. Maar hoe kom je van het station in Zandvoort naar het circuit?

Ongeveer tien minuten

Dat hangt uiteraard af van naar welke ingang je moet, maar echt ver lopen hoef je sowieso niet. Het circuit ligt namelijk op slechts tien minuten lopen van het station Zandvoort aan Zee. Aangekomen op het stationsplein moet je rechts richting de Van Speijkstraat. Aan het eind van de weg steek je schuin over langs het tankstation, om vervolgens de Burgemeester van Alpenstraat in te slaan. Na ongeveer 500 meter zie je aan de rechterkant de hoofdingang van het circuit. Op de website van de Dutch Grand Prix is meer informatie te vinden over de toegangswegen. Let op: vanwege de drukte is het niet toegestaan om een fiets mee te nemen in de trein.