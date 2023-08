Welke motorsportklassen komen er in actie tijdens de Dutch Grand Prix?

Redactie

Maandag 21 augustus 2023 06:59

Voor wie aankomend weekend naar Zandvoort gaat, hoeft niet alleen uit te kijken naar de Formule 1. Natuurlijk is de koningsklasse van de autosport de zogeheten 'main event', maar toch valt er nog genoeg andere racespektakel te aanschouwen tijdens de Dutch Grand Prix.

De Formule 1 reist aankomend weekend voor ronde veertien van het wereldkampioenschap af naar Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland. Het spektakel ontwaakt daarmee ook uit de zomerstop, die doorgaans wel bol staat van de transferperikelen, maar in 2023 is het vrij rustig verlopen. Het kampioenschap wordt dus in de Nederlandse badplaats hervat en Max Verstappen zal jacht maken op zijn derde zege op thuisgrond.

Artikel gaat verder onder video

Porsche Supercup

De fans die aankomend weekend naar Zandvoort zullen gaan worden niet alleen getrakteerd op de Formule 1. De Porsche Supercup, waarin tweevoudig wereldkampioen Larry ten Voorde in uitkomt, zal namelijk ook aanwezig zijn. De Deense Bastian Buus leidt dat kampioenschap met 84 punten. Harry King (84 punten), Dorian Boccolacci (69 punten) en Ten Voorde (63 punten) staan daar niet ver achter. De race op Zandvoort is de zesde ronde van het kampioenschap, dat in totaal zeven races kent. De laatste race zal in Monza zijn.

Larry Ten Voorde

Formule 2

In 2023 is de Formule 2 voorlopig voor het laatst in Zandvoort, want voor volgend jaar wordt er in de opstapklasse niet meer geracet in Nederland. In het Formule 2-kampioenschap is het ook nog razendspannend om nu te zien wie beslag gaat leggen op de titel. Het kampioenschap telt in totaal dertien ronden en na Zandvoort reist het spektakel af naar Monza en sluit het af in Abu Dhabi. Théo Pourchaire heeft momenteel de leiding in het kampioenschap te pakken met 168 punten. Frederik Vesti staat daar niet ver achter met 156 punten en Ayumu Iwasa heeft ook nog altijd een kans op de titel met 134 punten, net als Jack Doohan die er momenteel 130 achter zijn naam heeft staan. Richard Verschoor knokt met 98 punten niet om het kampioenschap en staat op de achtste plek in de stand.