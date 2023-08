Jordy Stuivenberg

Charles Leclerc heeft deelname aan de 24 uur van Le Mans hoog op zijn verlanglijstje staan en heeft zelfs al nagedacht over zijn teamgenoten. Het lijkt een familie-aangelegenheid te worden, want broertje Arthur staat op de shortlist.

Ferrari heeft na jaren afwezigheid in de hoogste divisie van het langeafstandsracen een daverende comeback gemaakt. Het Italiaanse merk won afgelopen editie de Hypercar-klasse in de beroemdste 24 uursrace ter wereld, onder toeziend oog van Formule 1-coureur Leclerc. Het begon meteen te kriebelen bij de Monegask, die de legendarische wedstrijd graag op zijn naam zou willen schrijven.

Familieteam

In gesprek metlaat hij nu weten dat hij in dat geval broer Arthur graag naast hem op het podium zou zien staan. Ook hij maakt onderdeel uit van het opleidingsprogramma van Ferrari, dus zo vergezocht is het niet. “Oh ja, daar heb ik vaak genoeg over nagedacht”, laat Leclerc weten aan de website. “Het is zeker iets dat ik ooit wil gaan doen en dan met mijn broer, maar ik weet niet of dat gaat gebeuren.”

Leclerc zou het team graag compleet willen maken met Antonio Fuoco, nu al fabrieksrijder bij Ferrari. Hij kent hem goed en kan het prima met de Italiaan vinden. “Hij maakt al enige tijd deel uit van de Ferrari-familie. Hij is een van mijn beste vrienden. We zijn samen opgegroeid. Hij bereidt zich in ieder geval al voor op die dag. Laten we kijken of het mogelijk is en lukt met onze plannen, want we racen natuurlijk allemaal in verschillende klassen. Maar misschien lukt het ooit.”

Meer interesse

Leclerc is overigens niet de enige Formule 1-coureur die openlijk over Le Mans praat. Nico Hülkenberg maakte ooit een uitstapje naar Porsche en won met dat team de race. Fernando Alonso deed datzelfde met Toyota tijdens zijn Formule 1-pauze en Max Verstappen staart zich ook niet blind op de F1. De Nederlander zou in dat geval graag een auto delen met vader Jos.