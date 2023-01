Lars Leeftink

Donderdag 26 januari 2023 15:52 - Laatste update: 15:55

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft suggesties verworpen dat Lewis Hamilton "smeekt" om een nieuw contract. De zevenvoudig kampioen staat op het punt aan zijn elfde seizoen te beginnen bij de Silver Arrows, maar zijn contract loopt aan het einde van het jaar af.

Wolff is tegenover fans open geweest over het proces tussen team en coureur en benadrukte dat een nieuwe deal voor Hamilton op zijn to-do-lijstje stond voor de winterstop. Gevraagd door Auto Motor und Sport of de 38-jarige coureur 'smeekte' om een nieuw contract, antwoordde Wolff: "Zo zie ik het helemaal niet. Ik zei al heel vroeg dat Lewis altijd bij ons zit. Een beslissing wordt altijd tussen ons besproken."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Rinus 'VeeKay' van Kalmthout krijgt eigen driedelige serie op Prime Video

Veranderingen

"We gaan zeker onderhandelen zoals in voorgaande jaren," voegde Wolff eraan toe. "Ik zie geen enkele aanwijzing dat we iets moeten veranderen. Lewis zou de eerste zijn om te zeggen als hij het niet meer naar zijn zin heeft of denkt iets te missen. Wat dat betreft willen we doorgaan." Met Max Verstappen die hem versloeg tijdens de laatste twee kampioenschappen, gelooft Wolff dat Hamilton vastbeslotener is dan ooit om de eerste man te worden die acht coureurstitels wint in F1. "Hij is te sterk, te veerkrachtig en te vastberaden om te zeggen: 'Nou, de auto is niet goed genoeg en daarom ga ik'", zei hij tegen GPFans. "Het verlangen is precies hetzelfde als in 2013 toen ik hem ontmoette."

2023

Of dit contract ook door Hamilton getekend gaat worden voor het seizoen 2023 is afwachten. Dit zal namelijk deels te maken hebben met de prestaties van de auto van Mercedes in 2023. Als blijkt dat Mercedes in 2023 weer mee kan doen om de titel en tevens het verlies van James Vowles (nu teambaas Williams) op kan vangen, dan is de kans groot dat Hamilton nog wat langer door wil gaan dan tot eind 2023. Mocht 2023 weer een teleurstelling worden voor de Brit en Mercedes, dan zou het zomaar kunnen dat Hamilton het idee heeft dat met pensioen gaan wellicht een betere optie is. Het blijft voor nu hoe dan ook gissen naar de toekomst van de Brit.