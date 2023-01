Rinus 'VeeKay' van Kalmthout krijgt eigen driedelige serie op Prime Video

Lars Leeftink

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout gaat een eigen serie krijgen op Prime Video. De coureur, die ook dit seizoen weer actief gaat zijn in IndyCar namens Ed Carpenter Racing, krijgt een driedelige serie met de naam VeeKay.

Prime Video heeft VeeKay vorig jaar gevolgd tijdens het 2022-seizoen in IndyCar. De serie zal dus drie afleveringen kennen, afleveringen waarin mensen hem beter kunnen leren kennen. Hij werd onder meer gevolgd tijdens de voorbereiding op Indy500 en het raceweekend in Indianapolis, terwijl je ook wat beelden achter de schermen krijgt van het leven van VeeKay in IndyCar en zijn leven in Florida, waar hij woont. Het is een mooie nieuwe stap in de carrière van VeeKay, die in Nederland steeds meer erkenning krijgt voor zijn prestaties. Vanaf 10 februari is de documentaire te zien op Prime Video.

VeeKay

De coureur heeft er inmiddels drie seizoenen opzitten in de Amerikaanse raceklasse. Hij deed dit namens Ed Carpenter Racing, waarmee hij in 2020 in totaal 289 punten scoorde. Het leverde hem een veertiende plaats op in het kampioenschap. In 2021 werd VeeKay twaalfde met 308 punten, terwijl hij in 2022 ook twaalfde werd met 331 punten. Het hoogtepunt van zijn carrière was natuurlijk zijn zege op 15 mei 2021 op het Indianapolis Motor Speedway. Steeds meer punten dus voor VeeKay gedurende zijn carrière in IndyCar. Komend seizoen zal de Nederlander hopen op een eindklassering in de top tien. Het seizoen in IndyCar begint begin maart.

I can finally announce it: On February 10th my documentary will be released on Amazon Prime Video Benelux! Get ready…🦁 pic.twitter.com/hq88XYjrOs — Rinus VeeKay (@rinusveekay) January 26, 2023

