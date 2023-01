Lars Leeftink

Donderdag 26 januari 2023 13:51 - Laatste update: 13:57

Mohammed Ben Sulayem, president van de FIA, heeft onthuld hoeveel nieuwe partijen interesse hebben getoond in het versterken van de Formule 1 met een nieuw team. De president wil de Formule 1 graag uitbreiden, maar heeft ook andere problemen om te managen.

Ben Sulayem laat zich de laatste tijd nogal gelden. Hij liet eerder weten met de FIA een proces op te starten zodat getest kan worden hoeveel partijen interesse hebben in het versterken van de Formule 1 met een eigen team. Daarnaast kreeg de president ook kritiek te verwerken van een mensenrechtenorganisatie vanwege het verplichten van goedkeuring door de FIA van politieke statements namens coureurs, iets wat vanaf 2023 nodig is. Ook kreeg Ben Sulayem een boze brief van Liberty Media en de Formule 1 nadat hij duidelijk had gemaakt dat een bod van 20 miljard dollar vanuit Saoedi-Arabië op de Formule 1 'opgeblazen' was en partijen niet met veel geld maar met een goed plan moeten komen. Liberty Media en de Formule 1 waren niet zo blij met deze uitspraken van de FIA-president, die zich vooral op Twitter laat horen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Liberty Media en F1 sturen brandbrief richting FIA na uitspraken Ben Sulayem

Nieuwe teams

In gesprek met Autosport moet Ben Sulayem, sinds 2022 president van de FIA, toegeven dat Andretti op dit moment de enige partij is die interesse heeft in een nieuw F1-team. "Tegenover ons liet alleen Andretti dat weten." Toch laat Ben Sulayem weten dat de Formule 1 geen nee kan zeggen tegen grote leveranciers en bedrijven als ze wel interesse hebben. Iets wat de Formule 1-teams wel graag zouden willen zien. "Hoe kunnen we nee zeggen tegen een grote fabrikant? We praten over de Verenigde Staten, we hebben daar drie races, het is heel gezond. Maar ik ben niet gekozen om geld te verdienen, ik ben gekozen om de autosport in stand te houden, dat is duidelijk."

Teams

De huidige teams weten namelijk dat het prijzengeld verdeeld moet worden over alle teams, en hoe meer teams er in de Formule 1 zijn hoe minder de teams per partij krijgen. Ben Sulayem snapt hun invalshoek, maar wil ook dat de Formule 1 blijft groeien. "Ze zeggen misschien, 'oh het is ons stukje van de taart afpakken.' Ja, voor hen - maar wat wil je? Misschien vijf teams eruit schoppen en dan heb je meer geld? Je kunt het twee kanten op zien. Ik wil dat ze slagen, maar meer geld krijgen en minder geld... Ik bedoel dat het kostenplafond effectief was, en we proberen het effectiever te maken. Stel je voor dat je iedereen 145 [miljoen] laat betalen. Maar ik kan geen fabrikant blokkeren. Stel je voor dat ik dat zou doen. Dat is verkeerd."