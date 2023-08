Lars Leeftink

Woensdag 9 augustus 2023

In de GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat Sergio Pérez niets begrijpt van het ontslag van Alpine-teambaas Otmar Szafnauer, waarmee hij in het verleden heeft gewerkt, kreeg Max Verstappen bijval van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, kwam Red Bull-teambaas Christian Horner met slecht nieuws en koos een Red Bull-engineer niet voor Verstappen als de beste coureur aller tijden in F1. Dit is de GPFans Recap van 9 augustus.

Horner deelt triest nieuws over overleden hond en post oude foto met Vettel

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft tijdens deze zomerstop triest, persoonlijk nieuws gedeeld op Instagram. De Brit zijn gezin hebben afscheid moeten nemen van Margo, de hond van de familie Horner die al een tijdje onderdeel was van de familie.

Red Bull-engineer kiest niet voor Verstappen maar voor Senna als beste ooit

Max Verstappen kan zich nu al bijna mengen in de strijd om de grootste coureurs aller tijden in de Formule 1, ook al is de Nederlander op dit moment nog altijd maar in bezit van twee wereldtitels. Ook binnen het team van Red Bull zelf wordt de regerend wereldkampioen zeker nog niet als beste aller tijden bestempeld.

Pérez vindt ontslag oud-teambaas Szafnauer oneerlijk: "Hij kreeg de tijd niet"

Alpine maakte tijdens het Grand Prix-weekend in België bekend dat teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane het team moesten verlaten na de race op zondag. Voor Sergio Pérez kwam dat als een grote verrassing. De Mexicaan snapt niet wat er bij Alpine allemaal speelt.

FIA-president steunt klacht Verstappen: "Wij willen ook lichtere auto's"

Max Verstappen heeft samen met de andere coureurs al vaak gedurende dit seizoen en vorig seizoen laten weten dat het gewicht van de huidige F1-auto's veel te hoog is. De auto's zijn te zwaar om goed en snel te kunnen controleren, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem is het met Verstappen en de overige coureurs eens.

Wie is Gianpiero Lambiase, de man die we altijd op de boardradio van Verstappen horen?

De afgelopen races voor de zomerstop is hij meermaals onderwerp van gesprek geweest: Gianpiero Lambiase. De man achter het vertrouwde stemgeluid dat we elke racesessie horen in de communicatie met Max Verstappen speelt een belangrijke rol binnen de carrière van de Nederlander, maar wie is hij nu eigenlijk precies?