Woensdag 9 augustus 2023 06:59

Max Verstappen wordt nu al met enige regelmaat vergeleken met de grootste coureurs aller tijden, ook al is de Nederlander op dit moment nog altijd maar in bezit van twee wereldtitels. Ook binnen het team van Red Bull zelf wordt de regerend wereldkampioen zeker nog niet als beste aller tijden bestempeld.

De zomerstop is gearriveerd en met nog tien races op de teller lijkt het meer de vraag wanneer Verstappen zijn derde titel op een rij gaat pakken dan de vraag wie er wereldkampioen gaat worden dit jaar. De coureur uit Hasselt wist tien van de twaalf races op zijn conto bij te schrijven, terwijl teammaat Pérez de andere twee zeges te pakken wist te nemen. Met de dominantie die Verstappen op dit moment demonstreert, liggen er verschillende records in het verschiet.

GOAT-debat

Door de huidige prestaties wordt de Nederlanders zelfs al her en der betrokken in het GOAT-debat, de discussie wie de beste coureur aller tijden in de Formule 1 is. Ondanks de dominante prestaties van Verstappen wil Calum Nicholas, Senior power unit assembly technician bij Red Bull, nog niks weten van de kampioenschapsleider. Hij krijgt van PlanetF1 de vraag wie hij als de grootste coureur aller tijden ziet. "Dat is een lastige", is zijn eerste ingeving.

Waarom is Senna de beste?

Vervolgens komt hij met een antwoord. "Wat betreft ziel en zaligheid, zou ik zeggen dat het [Ayrton] Senna is. Ik denk dat het over meer gaat dan het aantal titels die iemand gewonnen heeft op iets dergelijks. Het gaat om zijn geloof en de manier van rijden. Het is iets waar alle hedendaagse coureurs naar kijken als het geweldige karakter dat Senna was. Hij was een meedogenloze winnaar en er is zoveel waar je hem om kunt bewonderen. Ik denk dus dat hij het moet zijn."