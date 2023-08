Brian Van Hinthum

De afgelopen races voor de zomerstop is hij meermaals onderwerp van gesprek geweest: Gianpiero Lambiase. De man achter het vertrouwde stemgeluid dat we elke racesessie horen in de communicatie met Max Verstappen speelt een belangrijke rol binnen de carrière van de Nederlander, maar wie is hij nu eigenlijk precies?

In de Formule 1 speelt een race engineer voor een coureur een cruciale rol tijdens de sessies die er gereden wordt. De man achter de microfoon is vaak de enige en belangrijkste lijn met 'de buitenwereld' tijdens een race. Af en toe kan het voor coureurs natuurlijk eenzaam aanvoelen in de cockpit van een Formule 1-auto en vanaf daar is het moeilijk om altijd de juiste informatie te vergaren die nodig is om een race zo goed mogelijk tot een einde te brengen. Denk daarbij aan tijdsgaten met voor- en achterliggers, verwachte regenomstandigheden, tactische omzettingen, gebeurtenissen in de race en mogelijke schades aan de auto.

Het getrouwde stel

Een goede en heldere communicatie tussen race engineer en coureur is dan ook van cruciaal belang wanneer je de best mogelijke resultaten wil bereiken. Er zijn ook enkele combinaties waarbij we het al regelmatig mis hebben zien gaan. Denk bijvoorbeeld aan Charles Leclerc en race engineer Xavier Marcos Padros, die we toch al met enige regelmaat in een rommelig gesprek van jewelste op de boardradio konden betrappen in de afgelopen jaren. Bij Verstappen op zijn radio lijkt het altijd echter te lopen als een Zwitsers horloge, ook al zijn de Nederlander en zijn engineer het niet altijd helemaal eens. Christian Horner vergeleek het tweetal dan ook al eens met een 'getrouwd stel'.

Verstappen zelf gaf in de media al wel eens aan hoe belangrijk het is om een goede band met je race engineer te hebben en wat zijn belang is in de successen die hij najaagt in de koningsklasse. "Het allerbelangrijkste is dat we heel eerlijk tegen elkaar zijn. Daar houd ik als persoon ook van. Het is extreem belangrijk om je race-engineer te kunnen vertrouwen. En dan bedoel ik niet gewoon vertrouwen, maar echt volledig vertrouwen. Blindelings, ook in dingen die hij soms voorstelt qua set-up. Ik denk dat mensen het belang van zo'n relatie nog altijd onderschatten in de Formule 1."

Levensloop Lambiase

Maar wie is dan toch die ene helft van dat getrouwde stel? Lambiase klinkt natuurlijk zeer Zuid-Europees, maar de engineer zag in 1981 het levenslicht in Londen, al heeft hij inderdaad wél Italiaanse roots. GP, zoals zijn bijnaam luidt binnen het team en daarbuiten, was in zijn jeugd groot fan van voetbalclub Chelsea. Daarnaast studeerde de technicus aan de wereldberoemde universiteit van Cambridge, waar ook Red Bull's strategiehoofd Hannah Schmitz haar vak leerde. Grappig detail is dat Lambiase op dat moment helemaal niet studeerde voor de rol die hij nu heeft, maar een opleiding tot acteur volgde.

Toch werd dat uiteindelijk niet helemaal wat hij ervan gehoopt had en Lambiase vond zijn ware passie in de Formule 1, toen hij in 2005 de kans kreeg om zijn kunsten bij het team van Jordan te vertonen. Hij bleef die formatie tijdens meerdere wijzigingen trouw. Zo maakte hij de overgangen naar Midland, Spyker en Force India allemaal vanaf de voorste rij mee en boekte hij aan de zijde van Giancarlo Fisichella een aantal successen, zoals de eerste Force India-pole én podium tijdens de Grand Prix van België uit 2009.

Carrière en weg richting Red Bull

Later werkte Lambiase nog als race engineer van Vitantonio Liuzzi en Paul di Resta, waarna hij nog even kort samenwerkte met Verstappen's huidige teamgenoot, Sergio Pérez. In 2015 vond de Italiaanse Brit de weg richting Milton Keynes en kreeg hij van Horner en consorten de kans om zijn kunsten te vertonen aan de zijde van Daniil Kvyat. Die samenwerking duurde wegens de tegenvallende prestaties van de Rus echter niet langer dan 23 races, waarna de in Oefa geboren coureur in 2016 werd vervangen door niemand minder dan Verstappen. Vanaf daar bleek er een droomduo geboren.

Na enkele wat lastigere jaren voor het team van Red Bull, wist de Oostenrijkse formatie in 2021 alles op een rijtje te zetten, wat resulteerde in een ongelofelijk kampioensrace tussen Verstappen en Lewis Hamilton. De Nederlander trok uiteindelijk aan het kortste eind, waardoor hij na een intense thriller op het Yas Marina Circuit op zondag met de beker in zijn handen stond en zijn eerste wereldtitel een feit was. Gedurende dat seizoen en de vele intense momenten, was het vaak GP die via rake en pakkende woorden de rust bij Verstappen wist te handhaven, een bijzondere prestatie.

Verstappen stopt zonder Lambiase

De dag na het binnenhalen van zijn eerste wereldbeker, gaf Verstappen aan Olav Mol van Ziggo Sport een groot interview, waarin hij GP ook groot uitlichtte. "Ja, ik kan hem absoluut uit zijn bed bellen, mocht er iets zijn. Het is ongelofelijk hoe wij samenwerken. Natuurlijk, we kunnen soms redelijk streng naar elkaar zijn, maar dat wil ik ook. Hij moet mij ook gewoon kunnen vertellen als ik een eikel ben, en ik ook naar hem toe. Dat heb ik altijd gezegd. Dat mag hij mij natuurlijk ook op de radio te zeggen. Helmut vindt het ook altijd heel mooi. Hij zit natuurlijk ook altijd aan mijn kant mee te luisteren. Hij vindt het altijd heel mooi hoe wij met elkaar communiceren. Ik heb tegen hem gezegd dat ik alleen met hem werk. Zodra hij stopt, stop ik ook", zei Verstappen zelfs.

Na die lovende woorden, hoorden we de afgelopen jaren ook een aantal keer hoe het tweetal in 'the heat of the moment' met elkaar in de clinch lag op de radio. Denk bijvoorbeeld terug aan de Grand Prix van Emilia-Romagna van 2022, waar Verstappen fel reageerde richting zijn engineer en zei dat Lambiase zijn mond moest houden. Daar had hij achteraf spijt van, onthulde Horner. "Verstappen realiseerde zich dat hij wat te fel tegen hem geweest was, zocht hem op, bood hem een ijsje aan en verontschuldigde zich. Verstappen wil gewoon winnen. Daar heb ik geen problemen mee, zo lang het zich maar op een positieve manier uit."

Ruzietjes in Spa

Ook dit seizoen gaat het met enige regelmaat mis. Met name de laatste race voor de zomerstop in België was het meermaals raak tussen Verstappen en Lambiase. Op het moment dat de eerste pitstops gemaakt moesten worden, begon de discussie tussen Verstappen en zijn engineer. Vlak voor zijn stop in ronde 15 kwam Lambiase op de radio: "Vergeet het niet, Max, gebruik je hoofd, alsjeblieft." Verstappen wilde op dat moment weten of hij en Pérez dezelfde strategie zouden hanteren. "Gaan we het allebei doen of wat?" Lambiase wilde er niet op ingaan: "Volg gewoon mijn instructies." Verstappen nam er geen genoegen mee. "Nee, ik wil weten of beide auto's het doen", zo klonk hij ietwat geïrriteerd.

Later ging dat nog even door: "Max, alsjeblieft, volg mijn instructies en vertrouw deze. Dankjewel", zo counterde Lambiase zuchtend. Het was slechts begin van meerdere interessante boardradio's tussen Verstappen en Lambiase. Even later werd er regen verwacht en kwam er wederom een conversatie naar voren. "Oké Max, we verwachten regen in 9 of 10 minuten. Wat denk je ervan? Denk je dat we het kunnen uitzingen of moeten we een pitstop maken. We moeten nu stoppen als we Leclerc willen coveren", zo klonk het vanaf de pitmuur. Verstappen reageerde kortaf: "Ik kan de weerradar niet zien, of wel? Ik weet het niet."

Bijzondere band met Verstappen

Uiteindelijk stond de regerend wereldkampioen wél weer gewoon met de beker op het hoogste treetje en was het allemaal weer vergeven en vergeten. Horner liet net voor de zomerstop nog maar eens weten hoe de relatie tussen het tweetal in elkaar zit. "Lambiase is goed in het managen van Verstappen tijdens een raceweekend en de kwalificatie en er is vanuit beide partijen respect richting elkaar. 'GP' heeft contact met mij bij de pitmuur, maar de voornaamste communicatie is met de coureur. Er is veel respect en vertrouwen tussen de twee. Als je de engineer van Verstappen wil zijn, moet je van goede huizen komen. Hij is een lastige klant. Veel engineers zouden onder die druk bezwijken, en 'GP' kan daarmee omgaan. Zowel qua karakter als qua uitstraling en toon."

En daarmee lijkt er een streep te kunnen tussen de vermeende vetes die het tweetal regelmatig met elkaar voert op de boardradio's. Zoals Verstappen eerder al aangaf is het belangrijk om elkaar blindelings te vertrouwen en sinds de heren in 2016 op elkaars pad kwamen lijkt het een match made in heaven. Het is voor Red Bull, Verstappen en zijn fans te hopen dat Lambiase nog wel even doorgaat in de Formule 1, want als Verstappen zijn eerdere uitspraken aanhoudt, geeft ook de Nederlander de brui eraan als GP zijn Formule 1-carrière vaarwel zegt.