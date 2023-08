Vincent Bruins

Maandag 7 augustus 2023 14:36 - Laatste update: 14:52

Carlos Sainz komt momenteel uit voor Ferrari, maar hij werd eerder nog in verband gebracht met Audi. Auto Action bracht het nieuws dat hij een voorcontract zou hebben getekend voor de Duitse autofabrikant. De entourage van Sainz heeft hierop gereageerd.

Audi zal in 2026 haar intrede maken in de Formule 1. Het zal de power units produceren voor Sauber, de Zwitserse renstal dat nu nog een samenwerking heeft met Alfa Romeo, maar dat loopt eind dit seizoen af. CEO Andreas Seidl zal waarschijnlijk al op zoek zijn naar coureurs en de toekomst van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu is dan ook onzeker bij Sauber en Audi. Als we de entourage van Sainz moeten geloven, kloppen de geruchten dat de Spanjaard een voorcontract zou hebben getekend bij Audi, niet.

Artikel gaat verder onder video

Contract tot en met 2024

Sainz heeft nog een contract bij Ferrari voor tot en met 2024. Ook het contract van zijn teamgenoot Charles Leclerc loopt eind volgend jaar af. Het is een publiek geheim dat Ferrari maar al te graag Leclerc wil behouden. De Monegask heeft naar verluidt al zijn handtekening gezet bij de Italiaanse renstal voor een zogeheten '2 + 3'-contract. Dat wil zeggen dat hij een vast dienstverband heeft in 2025 en 2026 en dat de seizoenen erna een optie zijn. Zodoende heeft Leclerc nog altijd de mogelijkheid om op een bepaald moment alsnog over te stappen en Ferrari kan daarmee ook tussentijds de deal opzeggen, mochten zij dat nodig vinden. Volgens SportTune zal hij in totaal 185 miljoen euro verdienen, verdeeld over die vijf seizoenen. Of Sainz ook een contractverlenging krijgt bij Ferrari, blijft nog maar de vraag.

OOK INTERESSANT: 'Grand Prix in Barranquilla met drie jaar uitgesteld en pas vanaf 2028 op Formule 1-kalender'

Geruchten overstap naar Audi

Volgens de entourage van Sainz wil hij in ieder geval niet weg bij Ferrari en de geruchten over een overstap naar Audi gaan daarmee dan ook de prullenbak in. Iemand dichtbij Sainz heeft aan de Italiaanse tak van motorsport.com laten weten dat Audi wel contact heeft gezocht met Sainz, maar dat het de prioriteit van de Spanjaard is om het contract met Ferrari te verlengen. "Plan A is Ferrari, plan B is Ferrari en plan C blijft ook Ferrari," werd er gegrapt. Sainz hoopt de komende jaren dus nog de roodkleurige bolides te mogen besturen.