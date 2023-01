Jan Bolscher

Dinsdag 31 januari 2023 15:00

Het Formule 1-team van Haas heeft zojuist de livery voor de VF-23 gelanceerd, de wagen voor het seizoen van 2023. De Amerikaanse renstal heeft in MoneyGram een nieuwe hoofdsponsor gevonden en dat is duidelijk terug te zien in het kleurenpatroon.

Het team van Haas maakte afgelopen jaar voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten bekend dat er een overeenkomst was gesloten met MoneyGram om vanaf 2023 als hoofdsponsor op de wagen te staan. De teamnaam werd ook officieel gewijzigd naar MoneyGram Haas F1 Team. MoneyGram is een betalings- en geldtransferbedrijf gevestigd in de Verenigde Staten, met een hoofdkantoor in Dalles. Vanwege deze samenwerking was het niet uitgesloten dat Haas de traditionele wit met rode livery enigszins op de schop zou nemen.

Nieuwe livery

Zoals je op onderstaande foto's kan zien, is dat inderdaad het geval. Waar de VF-23 vanaf de voorzijde veel weg heeft van zijn voorganger met de witte neus met rode tinten, heeft de nieuwe Haas vanaf de zijkant een totaal nieuwe uitstraling. Het zwart uit het logo van MoneyGram komt uitgebreid aan bod. Het body work aan de zijkanten is volledig zwart en wordt afgetopt met de teamnaam en de namen van sponsoren in het wit. Op de achtervleugel komt de rode kleur weer terug. Het gaat hierbij om een lancering van de livery. Het model zegt dus niets over de VF-23 zelf.

