Brian Van Hinthum

Vrijdag 4 augustus 2023 15:59

Max Verstappen is momenteel de man die de baas is in de Formule 1 en tijdens het ingaan van de zomerstop heeft de regerend wereldkampioen een voorsprong van 125 punten op Sergio Pérez in handen. Voormalig coureur Hans-Joachim Stuck is lyrisch over de kwaliteiten van de Nederlander en noemt het een uniek moment in de geschiedenis.

De zomerstop is gearriveerd en met nog tien races op de teller lijkt het meer de vraag wanneer Verstappen zijn derde titel op een rij gaat pakken dan de vraag wie er wereldkampioen gaat worden dit jaar. De coureur uit Hasselt wist tien van de twaalf races op zijn conto bij te schrijven, terwijl teammaat Pérez de andere twee zeges te pakken wist te nemen. Met de dominantie die Verstappen op dit moment demonstreert, liggen er verschillende records in het verschiet.

Grote vergelijking

Het eenrichtingsverkeer kan niet bij alle fans en volgers van de sport buiten Nederland op enthousiasme rekenen, al kan tweevoudig podiumbezoeker Stuck wél genieten van de overmacht die Verstappen tentoonstelt. "Hij is simpelweg de beste coureur van het veld op dit moment", vertelt hij bij Eurosport. "Als je je teamgenoot verslaat met 21 seconden en de Ferrari op de derde plek met dertig seconden.... Zelfs in tijden van Alain Prost, Ayrton Senna en Niki Lauda was het niet het geval dat een coureur de rest van het veld zó versloeg."

Dominantie nog nooit bestaan

De oud-coureur vervolgt na die mooie vergelijking zijn lofzang voor de Nederlander. "Hij is zeker weten één van de meest voortreffelijke coureurs die de Formule 1 ooit heeft voortgebracht. Wanneer je zijn manoeuvres ziet en de consistentie waarmee hij die uitvoert... Het is gewoon ongelofelijk wat hij doet met de auto. Ik weet zeker dat hij de gave heeft de auto zo te positioneren op de manier die hij wil door zijn vaardigheden. De totale combinatie van Verstappen en Red Bull levert een dominantie die nog nooit heeft bestaan", besluit de Duitser.