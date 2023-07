Lars Leeftink

Zondag 30 juli 2023 21:52

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag bleek Max Verstappen het sterkst te zijn tijdens de Formule 1 Grand Prix van België, ging Oscar Piastri in op de geruchten omtrent interesse van Red Bull om hem aan te trekken als vervanger van Sergio Pérez, kwam Jean Todt met heuglijk nieuws en was Red Bull-adviseur Helmut Marko hard voor Red Bull-coureur Pérez, die het dit seizoen zeker op zaterdagen lastig heeft. Dit is de GPFans Recap van 30 juli.

Verstappen pakt overwinning op vrijwel droog Spa-Francorchamps, Pérez tweede

Max Verstappen bleek zondag in staat zijn achtste zege achtste elkaar te boeken door Sergio Pérez en Charles Leclerc tijdens de Formule 1 Grand Prix van België te snel af te zijn. De Nederlander begon vanaf P6, maar zat na de eerste pitstopfase al op P1. Verstappen won uiteindelijk met meer dan 22 seconden verschil. De samenvatting lezen? Klik hier!

Verstappen 'breekt' nieuw record op Spa: wederom trofee gesneuveld

Voor het tweede weekend op rij is het fout gegaan tussen Max Verstappen en zijn trofee. Waar hij vorige week al zijn peperdure beker van de Hongaarse Grand Prix zag sneuvelen dankzij Lando Norris, ligt nu ook zijn eremetaal van de race op Spa aan diggelen. De beelden werden zojuist gedeeld door Red Bull Racing. Meer lezen? Klik hier!

Voormalig FIA-president Jean Todt stapt huwelijksbootje in met actrice Michelle Yeoh

Michelle Yeoh en Jean Todt hebben een belangrijke knoop doorgehakt. Na een verloving van maar liefst 19 jaar heeft het duo eindelijk besloten om te trouwen. Dit heuglijke nieuws werd op een leuke manier bekendgemaakt via sociale media, waarbij enkele beelden werden gedeeld om het bijzondere moment te vieren. Meer lezen? Klik hier!

Piastri reageert op Red Bull-geruchten: "Zie deze verhalen als compliment"

Veel namen zijn al genoemd als potentiële opvolger van de in 2023 zeker op zaterdag teleurstellende Pérez. Als het bijvoorbeeld aan Eddie Jordan ligt, dan is Oscar Piastri de belangrijkste gegadigde om het stoeltje van de Mexicaan over te nemen bij Red Bull. Pérez staat al maanden onder druk, maar het is voor het eerst dat Piastri gelinkt wordt aan het team uit Milton Keynes. Piastri zelf kan er niet veel mee. Meer lezen? Klik hier!

Marko velt hard oordeel: "Pérez is nu wakker geschrokken uit zijn WK-droom"

Volgens Red Bull-adviseur Marko is Pérez inmiddels wel wakker geworden uit zijn WK-droom. Dat is volgens de Oostenrijker vooral te wijten aan zijn teleurstellende prestaties in de kwalificatie, waardoor hij steeds een inhaalrace moet rijden. Het heeft ervoor gezorgd dat teamgenoot Verstappen meer dan honderd punten los is van de Mexicaan. Meer lezen? Klik hier!

In deze Grands Prix kan Max Verstappen al wereldkampioen worden: record mogelijk?

Verstappen lijkt hard op weg te gaan naar zijn derde wereldtitel, gezien zijn voorsprong van meer dan honderd punten en tien zeges na twaalf races. Niet één concurrent lijkt constant genoeg om het Red Bull dit seizoen nog lastig te maken. Wanneer zou de Nederlander theoretisch gezien op zijn vroegst wereldkampioen kunnen worden als hij alle races zou winnen? Meer lezen? Klik hier!