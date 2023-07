Redactie

Zondag 30 juli 2023 07:01 - Laatste update: 12:03

Na een verloving van maar liefst 19 jaar hebben Michelle Yeoh en haar partner Jean Todt eindelijk de knoop doorgehakt en zijn ze getrouwd. Dit heuglijke nieuws werd op een leuke manier bekendgemaakt via sociale media, waarbij enkele beelden werden gedeeld om het bijzondere moment te vieren.

Na zijn activiteiten bij Ferrari werd Todt in 2009 verkozen tot de nieuwe voorzitter van de internationale autobond FIA. In die tijd heeft hij diverse veranderingen aangebracht en eind 2021 gaf hij het stokje over aan de huidige president van de FIA: Mohammed Ben Sulayem. Yeoh, die in maart als eerste Aziatische vrouw ooit een Oscar won, heeft op donderdag het jawoord gegeven tijdens een intieme ceremonie in Genève, Zwitserland. De actrice, bekend van de film Everything Everywhere All At Once, deelde deze bijzondere dag met haar beste vrienden.

Artikel gaat verder onder video

Sprookjesontmoeting

Yeoh en Todt ontmoetten elkaar voor het eerst in Shanghai, China, en Yeoh beschreef deze ontmoeting als "een echt sprookje" tijdens een interview met The Financial Times. Todt, die een belangrijke rol speelde bij het behalen van meerdere wereldkampioenschappen voor Ferrari voordat hij FIA-president werd tot 2021, heeft eerder onthuld dat Michael Schumacher hem heeft geholpen bij het opstellen van zijn allereerste sms'je naar Yeoh.