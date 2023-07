Jeen Grievink

Zondag 30 juli 2023 16:26 - Laatste update: 16:39

Max Verstappen heeft ook de Grand Prix van België aan zijn zegekar weten toe te voegen. De Nederlander begon vanaf plek zes, maar vocht zich al vrij snel terug naar de leiding van de wedstrijd. Hij zag teamgenoot Sergio Pérez en Ferrari-coureur Charles Leclerc hem vergezellen op het podium. Oscar Piastri en Carlos Sainz vielen uit nadat ze met elkaar in contact kwamen bij de start.

Leclerc begon de race op Spa vanaf pole, maar verloor zijn positie al vrij snel aan Pérez, die vanaf plek twee was begonnen. Piastri en Sainz raakten elkaar in de eerste bocht, waardoor eerstgenoemde uiteindelijk stilviel. Sainz had ook schade, maar kon wel door, al viel hij wel steeds verder terug. Verstappen won bij de start direct twee plekken en sloot aan achter Hamilton, die hij uiteindelijk te grazen nam in ronde zes. Enkele ronden later ging Verstappen ook aan de Ferrari van Leclerc voorbij. De Monegask nam echter ook niet de moeite om te verdedigen. Verstappen sloot zodoende al binnen tien ronden aan achter wedstrijdleider Pérez.

Verstappen wederom in discussie met Lambiase

Na ongeveer een kwart wedstrijd ontstond er wederom een kleine discussie op de boardradio tussen Verstappen en zijn engineer, Gianpiero Lambiase. Verstappen wilde weten wat het plan was met Pérez, maar Lambiase stelde dat Verstappen hem gewoon moest vertrouwen. De Nederlander zag vervolgens hoe zijn teamgenoot als eerste naar binnen dook voor een pitstop. Verstappen volgde een ronde later en sloot op ruim twee seconden achterstand weer aan. Het gebeurde op hetzelfde moment dat diverse coureurs van hun team te horen kregen dat er regen aanstaande was.

Verstappen neemt leiding over van Pérez

In ronde 17 besloot Verstappen - die beduidend sneller was - de aanval te openen op Pérez. En met succes. Met behulp van de DRS ging Verstappen relatief eenvoudig voorbij aan aan zijn teamgenoot. Kort daarna begon het inderdaad wat te druppelen, maar het was nog te weinig om naar de inters te wisselen. Stroll koos op dat moment zelfs voor een nieuwe set van de softs. Bij Aston Martin gingen ze er dus niet vanuit dat het veel harder zou gaan regenen. Ook Russell koos een paar ronden later voor de softs.

Sainz valt uit, hevige regenval blijft uit

Halverwege de wedstrijd besloot Ferrari toch de stekker uit de race van Sainz te trekken. De schade - die hij opliep aan het begin van de race - leverde hem toch teveel snelheidsverlies op. Op dat moment nam ook de regen af en begon de baan weer op te drogen, in hoeverre deze al als nat te bestempelen was. Verstappen liep sindsdien steeds verder uit op zijn achtervolgers. Wel had hij wederom nog wat onenigheid met zijn engineer op de boardradio. Het stond een uiterst dominante overwinning echter niet in de weg.

Verstappen domineert, Pérez zorgt voor één-twee Red Bull

Verstappen won - wederom met een gigantische voorsprong - de Grand Prix van België. De Limburger finishte ver voor teamgenoot Pérez, die tweede werd. Het podium werd uiteindelijk compleet gemaakt door Leclerc. Daarachter volgden Hamilton, Alonso, Russell, Norris, Ocon, Stroll en Tsunoda.