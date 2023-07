Jordy Stuivenberg

Zondag 30 juli 2023 09:33

Als het aan Eddie Jordan ligt, dan is Oscar Piastri de belangrijkste gegadigde om het stoeltje van Sergio Pérez over te nemen bij Red Bull. De Mexicaan staat al maanden onder druk, maar het is voor het eerst dat Piastri gelinkt wordt aan het team uit Milton Keynes.

Piastri maakt als rookie behoorlijk veel indruk in de koningsklasse van de autosport, zeker na de introductie van de hoognodige updates door McLaren. In de Sprint Race van de Grand Prix van België eindigde hij knap als tweede, achter Max Verstappen. Zien we die twee in de toekomst vaker samen op het podium, maar dan allebei in de kleuren van Red Bull?

Artikel gaat verder onder video

Compliment

“Ik zie de verhalen als een compliment”, zo reageert Piastri tijdens de persconferentie na de Sprint Race op de uitspraken van Jordan. “Ik ben heel erg blij met waar ik nu ben, maar het is altijd leuk als er op deze manier over je gesproken wordt. Ik denk dat ik een vrij goed seizoen doormaak, ook al heb ik wat fouten gemaakt en momenten gehad die ik graag over zou willen doen.

“Dat is echter achteraf en dan is het altijd makkelijk praten. Qua rijden ben ik blij met waar ik sta, maar er is nog veel te verbeteren en veel te leren. Ik heb een erg sterke teamgenoot die me veel kan bijbrengen, al is het maar als benchmark. Dat helpt me enorm om snel op snelheid te komen. Maar ik ben dus blij met waar ik nu ben.”