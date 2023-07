Lars Leeftink & Jan Bolscher

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, keek toe hoe Max Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase het afgelopen weekend in België meerdere malen verbaal met elkaar aan de stok hadden via de boardradio. Volgens Horner weet het duo precies hoe ze elkaar scherp kunnen houden en wanneer ze te ver gaan.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, laat Horner zijn licht schijnen op de pittige momenten van het duo tijdens het raceweekend in Spa-Francorchamps. "Lambiase is goed in het managen van Verstappen tijdens een raceweekend en de kwalificatie en er is vanuit beide partijen respect richting elkaar. 'GP' heeft contact met mij bij de pitmuur, maar de voornaamste communicatie is met de coureur. Er is veel respect en vertrouwen tussen de twee. Als je de engineer van Verstappen wil zijn, moet je van goede huizen komen. Hij is een lastige klant. Veel engineers zouden onder die druk bezwijken, en 'GP' kan daarmee omgaan. Zowel qua karakter als qua uitstraling en toon."

Samenwerking

Is het soms zo dat Verstappen langzamer gaat dan Lambiase denkt dat Verstappen gaat, wat tot miscommunicatie en onnodige verbale discussies kan leiden? Horner denkt dat daar een kern van waarheid in zit. "Dat zal soms een rol spelen. Wat je wel moet weten is dat dit soort engineers data ademen. Ze kunnen alles zien, ze weten hoe hun coureurs rijden en wat ze uit de auto proberen te halen. Ik zei tegen 'GP'' dat ik dacht te weten waar Verstappen mee bezig was: het creëren van een gat voor een pitstop. Toen zei Lambiase tegen mij: hij doet het vrij rustig aan, want alle data geven aan dat hij aan het controleren is. Het hebben van een goede band is daarin belangrijk, en dat is wat deze twee mannen hebben. Soms wordt het even pittig, Verstappen is het type persoon waarbij de emoties snel op kunnen lopen. Dat gaat echter ook snel weer weg. 'GP' vergeet dat niet zo snel."

Wil Horner meer concurrentie?

Verstappen en Red Bull worden dit seizoen niet echt uitgedaagd in beide kampioenschappen, maar van Horner mag dit nog wel een tijdje zo blijven. Hij wil dan ook niet per se zien dat concurrenten snel sterker worden. "Absoluut niet. Ik ben nog steeds aan het herstellen van het seizoen 2021. De resultaten zoals vandaag zijn een combinatie van samenwerking en doorzettingsvermogen. Het gaat om elke persoon binnen het team, elke afdeling van de fabriek. Je behaalt niet zulke resultaten per ongeluk. Het is een mooi moment voor ons team en we moeten onze pet afnemen voor iedereen die achter de schermen hard aan het werk is om dit soort prestaties mogelijk te maken."