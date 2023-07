Lars Leeftink & Jan Bolscher

Lewis Hamilton begon de Formule 1 Grand Prix van België zondag vanaf P3, en dit bleek voor de Brit ook het hoogst haalbare te zijn tijdens de race. Hij verloor het duel met Charles Leclerc om die positie, die achter de twee dominante auto's van Red Bull het snelst bleek te zijn.

Hamilton kwam na de start al snel in een duel met Leclerc. In eerste instantie zat Max Verstappen, die vanaf P6 begon, ook nog achter Leclerc en Hamilton. Dit was echter al snel verleden tijd, waarna de Brit zich kon focussen op Leclerc. De Monegask beantwoorde elke snelle ronde en strategische zet van Hamilton echter adequaat, waardoor hij genoegen moest nemen met P4 en de snelste ronde.

Duel met Leclerc

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, blikt Hamilton terug op zijn duel met Leclerc. "Het voelde eigenlijk altijd alsof hij een antwoord had op alle rondjes die ik reed. Zij waren de bovenliggende partij dit weekend, vooral vandaag. Ik probeerde het wel, ik was aan het pushen. Ik had helaas veel degradatie, zeker in de tweede sector. Toch zijn er veel positieve dingen uit dit weekend te halen. We hebben wel nog werk te doen, zoals altijd." Russell liet zaterdag al weten last te hebben van het stuiteren van de auto, zoals in 2022 het geval was. Hamilton had daar vandaag ook last van. "Een beetje wel ja. De auto stuiterde een beetje zoals vorig jaar. Echt overal."

Eerste seizoenshelft

Hamilton blikt vervolgens terug op de eerste seizoenshelft en wat op dit moment de sterke en zwakke punten van de W14 zijn. "Ik ben trots op iedereen, we werken enorm hard en we maken grote stappen. De grootste stap was in Monaco en de auto is sindsdien stukken beter geworden. We begrijpen nu beter hoe we de auto kunnen verbeteren. We zijn een stuk consistenter en er zijn nu meer podiums en top vijf-plekken. Dat is een goede stap. Verder is de betrouwbaarheid tot nu toe ook goed geweest. Er is genoeg aan deze auto wat goed is, maar aan de balans van de auto moeten we nog werken. We hebben meer downforce nodig, zoals altijd. Ik weet dat iedereen in de fabriek hard aan het werk is en gefocust is om dat te bereiken. De focus is tweede worden bij de constructeurs en derde te worden bij de coureurs."