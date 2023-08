Jan Bolscher

Maandag 21 augustus 2023 18:29

Max Verstappen vertelt dat er niet veel gedaan kan worden om het zicht voor de coureurs tijdens regenraces te verbeteren. Volgens de tweevoudig wereldkampioen zijn de hedendaagse auto's zelf namelijk het probleem.

Het Formule 1-seizoen van 2023 is inmiddels twaalf weekenden onderweg, waarvan er meerdere onder regenachtige omstandigheden zijn verreden. Ook het huidige weekend in België gaat gebukt onder flink wat neerslag, waardoor de term regenrace hier onderwerp van gesprek is. Verschillende coureurs hebben zich recent uitgelaten over het slechte zicht tijdens een regenrace vanwege de hoeveelheid spray die de huidige generatie Formule 1-auto's opwerpt, en dat brengt veiligheidszorgen met zich mee. De sport heeft onlangs op Silverstone dan ook een eerste test met een soort spatborden afgewerkt om deze spray te verminderen, maar dat was nog geen doorslaand succes.

Niet veel dat gedaan kan worden

Volgens Verstappen is er überhaupt niet veel dat gedaan kan worden om het racen in de regen te bevorderen, omdat de auto's zelf het probleem zijn: "Dat we nu grotere banden hebben maakt het erger", vertelt hij tegenover onder andere GPFans. "De grootte van de auto… Hij is zo groot, dus je hebt meer spray. Het is erger dan in 2016, maar in 2016 was het ook niet best. Ik herinner me de race in Brazilië nog waar ik in de achterhoede reed na de pitstop. Ik zag Fernando [Alonso] niet eens van de baan afgaan", klinkt het.

Niet meer racen in de regen

De tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "Op het rechte stuk gaf ik vol gas, maar ik zag niks. Je weet natuurlijk waar je rijdt door alle voorgaande ronden, maar als er iemand stil zou staan, zou ik er doorheen gereden zijn. Het is slecht, maar het is al heel lang slecht. Er is niet veel dat we kunnen doen." De enige échte oplossing zou zijn om simpelweg niet meer te racen in de regen, al zit Verstappen daar ook niet op te wachten: "Maar het is natuurlijk heel anders als je eerste of tweede rijdt, dan op P15 waar het zicht slechter is", doelt hij op de spray van voorgangers. "Het heeft ook met risicomanagement te maken."